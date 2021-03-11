部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

▲部桃一家7染疫護理師全家福照曝光，公公坐輪椅全家康復已出院。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件當中，一名護理師（案863）確診後引起家庭群聚，一家7口都確診，她的婆婆（案907）不幸死亡。醫福會執行長王必勝今（11）日下午在臉書透露，衛福部長陳時中在這家人全都痊癒出院後，今（11）日特別前往其桃園家中拜訪慰勉，一家人全家福照片也曝光。

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▲部桃一家7染疫護理師全家福，衛福部長陳時中前往探視。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

王必勝臉書全文：

這次部桃事件受創最深的莫過於副護理長一家人，共7位確診，身心都受到巨大的壓力。副護理長本人痊癒後再繼續待在隔離病房照顧公公，一共在裡面待了40幾天，很孝順，也真的辛苦了。

當大家逐漸淡忘這事件，可是陳指揮官沒有忘。在這家人全都痊癒出院後，他在百忙之中還是主動指示要去他們桃園家中拜訪慰勉。

在閒話家常中，發現一家人都恢復的很好，也將陸續返回工作崗位，老先生也非常開心部長來訪。

除了訪視，指揮官也帶來了善心機構關懷的慰問金。一路幫忙的里長也有過來。常有人問：台灣防疫為何做的那麼好？……我想最大的原因就是因為台灣人互相挺、互相幫忙、互相關心，這也是「Leave no one behind」的精神。

▲部桃一家7染疫護理師家人都已經出院，陳時中前往探訪。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲本土個案關聯圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）