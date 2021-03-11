接運貨訂單！1.6米紙箱「露出一隻腳」他嚇昏...結局神反轉

▲送貨員。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）



記者邱茀濱／綜合報導

福建泉州一名鄧姓送貨員，日前接獲一筆運送貨物的訂單，未料客戶不但沒有指定收貨地點，還要他「隨便找個垃圾場或焚燒場」處理掉，讓他心生疑惑。事後，鄧男在好奇心的驅使下，打開包裹一看，竟發現一隻穿黑絲襪的腳露出來，嚇得他趕緊報警。

綜合陸媒報導，鄧男5日接獲一筆訂單，客戶要他第二天早上從泉州市張坂鎮黃嶺村接送貨物，運往偏僻地點進行處理。但由於貨物太重，隔天一大早鄧男還到客戶家中，把長達1.6米的紙箱搬到車上。

▲司機嚇到冷汗直流。（圖／翻攝微博）



詭異的是，客戶不僅沒向鄧男告知收貨地點，還要他隨便找個垃圾場或焚燒場處理，並不斷強調箱子裡裝的是垃圾，讓他越想越不對勁。但他還是乖乖將「垃圾」載到某處垃圾場，沒想到他打開後車箱準備搬出箱子時，意外看見一隻穿黑絲襪的腳掉出來，瞬間嚇到冷汗直流，立刻報警處理。

接獲報案的警方火速到場，正當準備拆開紙箱處理時，發現黑絲襪的腳能夠輕易對折，慢慢掀開床單後才驚覺是「充氣娃娃」，讓在場的人都鬆了一口氣。哭笑不得的鄧男，事後苦笑說「以後接完訂單，一定要注意核實物品信息，避免產生誤會。」

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