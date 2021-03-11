29歲「泡泡龍」累倒猝死！醫曝生前狀況：他臉色發黑食量變少

▲泡泡龍是知名的「美食博主」，時常帶著大家吃吃喝喝，卻驚傳於5日猝逝。（圖／翻攝微博）



實習記者周依儒／綜合報導

知名「抖音」美食網紅「泡泡龍」于海龍本月5日因長時間高強度工作猝逝，享年29歲。不過泡泡龍生前的影片多以大量吃播為主題，且為了吸引觀眾，吃播內容也以高油、高鹽、高糖等食物為主，長期下來對身體造成不小負擔。大陸醫生即發文指出，在泡泡龍後期的影片中，已經明顯看到他們吃的量減少，且臉色也發黑。

「許超醫生」在微博發文表示，前段時間在各平台他都能看到泡泡龍的影片，但在影片中卻看到他們海量的吃各種高油、高鹽、高脂、高糖的東西，「當時看到他都這麼胖了卻還在拼命吃，就在擔心這種模式走不長。」而在後期的影片中他也發現泡泡龍吃得越來愈少，且臉色發黑，明顯沒有初期的皮膚好，「然後就是看到訃告...太突然了。」

▲醫生警告千萬別拿健康換取金錢。（圖／翻攝自微博）



許超表示，吃播在這一兩年急速竄起，有些人號稱是大胃王，專門去各個餐廳吃大量食物；也有些是自己做飯自己吃給別人看，但某些網紅的吃播卻沒有帶給觀眾健康的飲食方式，而是犧牲健康去換取流量。

他透露近期看到一位名叫「半噸」的吃播主，影片招牌「來一丟丟鹽」，但每次卻幾乎是撒了一整袋鹽進鍋裡！他補充，高鹽飲食是很多疾病的危險因素，如果真的在影片中放這麼多鹽，「大概率不是真吃，而是故意吸引眼球引起關注，否則，如果是真吃的話，估計的健康狀況可能也做不長久。」

許超最後也警告，「真的真的不要拿命去賺錢，也不要為了拍視頻為了能紅就不顧及自己的身體，不然可能根本還沒機會花，人就不在了。」