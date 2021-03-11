　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳有飲料機！他曝超有趣觀察「裝完同步了」　神秘小動作沒例外

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO跟友人發現，裝完飲料的人都會先「喝一口」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

這到底是什麼默契的神秘小動作！一位男網友日前在《Dcard》發文「大家到無限暢飲的飲料台裝完飲料第一個動作都是什麼？」說他跟朋友一起去有自助式飲料機的餐廳吃飯，觀察了一陣子之後，友人發現一個神秘現象，就是去裝飲料的人，裝完都會有一個共同動作，而且沒有一個例外，讓其他人直呼超有趣。

這位男網友文中表示，當時朋友觀察了一陣子，就跟他說，「你看那些拿飲料去裝的人，每個裝完的第一個動作就是喝一口，沒有一個例外」，他一聽就也開始跟著觀察，證實好幾個人真的都是這樣。結果這時，有個男生裝完飲料卻沒喝一口，直接往座位走回去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到這一幕，友人就「這個男生不一樣喔，他沒喝就回去了。」原PO則是回「可能是幫別人打的吧？」沒想到裝飲料的男生回到座位之後，真的把杯子遞給對面的朋友，讓原PO跟友人頓時笑出來，也不禁下結論「裝暢飲無限飲品的，十個有九個會裝完馬上喝。沒喝的那一個，杯子一定不是他的。」

超神秘小動作引發一陣熱論，「就你這篇文章，我決定後天沒課要去坐著觀察」、「一定要先喝一口啊！這樣才可以再繼續裝」、「完全就是我本人xD 有時候是裝一口看看好不好喝再繼續裝」、「感覺好赤裸裸哦！！！(害羞）根本就是我」、「正在餐廳裝完飲料喝一口的我刷到這篇……」

不過也有網友表示，「小時候裝完飲料，還沒回座位就喝，一定會被我爸罵，他說這樣很沒禮貌，所以我長到現在都要回座位才會喝」、「我不會裝完馬上喝欸，都走到位子上坐下來才喝，一直有種感覺就是怕喝到一半有人撞到我會灑出來」、「不會馬上喝+1，覺得會擋到人。」

還有人猜測應該是飲料機的問題，因為原PO去的該間餐廳提供的飲料並不是最常見的，所以顧客才會想試試味道，如果是常見的飲料，大部分的人應該都是直接裝。

ET快訊
《麻辣鮮師》女星到高職教書！學生驚嚇　她笑：當時台下還沒出生
家中一年走2人！家屬明天「祭空棺」　提醒避開此路段
12萬金主現身！　她好市多連買2次「理由羨炸」
他扮富商開價「35萬上床」　偶像劇演員瞞男友援交

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

樹葉爬滿會動的枸杞！她哈林搖閃避　網曝「密集恐懼症惡夢」

外送收999元小費！他「私藏絕招」：我讓她芳心大悅　網敲碗求傳授

餐廳有飲料機！他曝超有趣觀察「裝完同步了」　神秘小動作沒例外

清大EMBA開8千億的經營課　竹科董ㄟ總ㄟ親授經營心法

快訊／台鐵「車輛故障」　二水=林內上下行列車延誤

老闆都嫌棄不吃　內行人透露吃火鍋不值得點3食材

朝日新聞中文網吹熄燈號！無預警公告：3月31日閉站

獨／高雄女排毒！俏臉蛋竟噴汁潰爛　醫曝「面目全非腳」真相

奈良美智親選「關渡美術館」原因曝光！想給台灣觀眾「儀式感」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

樹葉爬滿會動的枸杞！她哈林搖閃避　網曝「密集恐懼症惡夢」

外送收999元小費！他「私藏絕招」：我讓她芳心大悅　網敲碗求傳授

餐廳有飲料機！他曝超有趣觀察「裝完同步了」　神秘小動作沒例外

清大EMBA開8千億的經營課　竹科董ㄟ總ㄟ親授經營心法

快訊／台鐵「車輛故障」　二水=林內上下行列車延誤

老闆都嫌棄不吃　內行人透露吃火鍋不值得點3食材

朝日新聞中文網吹熄燈號！無預警公告：3月31日閉站

獨／高雄女排毒！俏臉蛋竟噴汁潰爛　醫曝「面目全非腳」真相

奈良美智親選「關渡美術館」原因曝光！想給台灣觀眾「儀式感」

他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉

男「癲癇沒工作」向行善團求援遭拒　網起底「住50多坪房」挨告

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

龍蝦吃到飽4月還有一場　台北這家Buffet餐廳改裝前再加碼

「台灣地景花園」試開放！100元玩翻50種↑設施　新設「水中教堂」

味全龍睽違21年回歸中職一軍　年度口號「龍躍再現」

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

Spotify和KAKAO M達成協議！　IU、MAMAMOO等百組音源重新上架

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

長髮妹背影超殺嗨跳《Gee》　一轉正面「醜到不行」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

女大生門打不開！鎖匠解鎖揭真相　網：快搬走

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

3月脫單機率高！屬狗快告白、鼠對朋友超來電

更多熱門

相關新聞

期望薪資可以報高嗎？過來人曝1原因秒答

期望薪資可以報高嗎？過來人曝1原因秒答

到新公司面試時，多數主管都會詢問「期望薪資」，一名男網友就發文表示，要是報太低，薪水可能就真的那麼低；但若報太高，公司可能會直接不錄取，「期望薪資」這題到底要怎麼回答呢？貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「不會啊！我都會寫高一點」、「你賣房子不會留空間給人殺嗎」。

被抓包開車邊用手機！JKF辣模：不能做自己

被抓包開車邊用手機！JKF辣模：不能做自己

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」

男友手機驚見「摩鐵房卡」！她揪2疑點　網狂勸分

男友手機驚見「摩鐵房卡」！她揪2疑點　網狂勸分

關鍵字：

飲料機暢飲餐廳Dcard

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

福原愛出遊高帥男起底！

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面