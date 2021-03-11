餐廳有飲料機！他曝超有趣觀察「裝完同步了」　神秘小動作沒例外

▲原PO跟友人發現，裝完飲料的人都會先「喝一口」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

這到底是什麼默契的神秘小動作！一位男網友日前在《Dcard》發文「大家到無限暢飲的飲料台裝完飲料第一個動作都是什麼？」說他跟朋友一起去有自助式飲料機的餐廳吃飯，觀察了一陣子之後，友人發現一個神秘現象，就是去裝飲料的人，裝完都會有一個共同動作，而且沒有一個例外，讓其他人直呼超有趣。

這位男網友文中表示，當時朋友觀察了一陣子，就跟他說，「你看那些拿飲料去裝的人，每個裝完的第一個動作就是喝一口，沒有一個例外」，他一聽就也開始跟著觀察，證實好幾個人真的都是這樣。結果這時，有個男生裝完飲料卻沒喝一口，直接往座位走回去。

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看到這一幕，友人就「這個男生不一樣喔，他沒喝就回去了。」原PO則是回「可能是幫別人打的吧？」沒想到裝飲料的男生回到座位之後，真的把杯子遞給對面的朋友，讓原PO跟友人頓時笑出來，也不禁下結論「裝暢飲無限飲品的，十個有九個會裝完馬上喝。沒喝的那一個，杯子一定不是他的。」

超神秘小動作引發一陣熱論，「就你這篇文章，我決定後天沒課要去坐著觀察」、「一定要先喝一口啊！這樣才可以再繼續裝」、「完全就是我本人xD 有時候是裝一口看看好不好喝再繼續裝」、「感覺好赤裸裸哦！！！(害羞）根本就是我」、「正在餐廳裝完飲料喝一口的我刷到這篇……」

不過也有網友表示，「小時候裝完飲料，還沒回座位就喝，一定會被我爸罵，他說這樣很沒禮貌，所以我長到現在都要回座位才會喝」、「我不會裝完馬上喝欸，都走到位子上坐下來才喝，一直有種感覺就是怕喝到一半有人撞到我會灑出來」、「不會馬上喝+1，覺得會擋到人。」

還有人猜測應該是飲料機的問題，因為原PO去的該間餐廳提供的飲料並不是最常見的，所以顧客才會想試試味道，如果是常見的飲料，大部分的人應該都是直接裝。