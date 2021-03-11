　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿讚台防疫！承諾推動台參與世衛　邀約出席民主峰會

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國國務卿布林肯今天出席國會聽證會，有議員詢問他是否承諾推動台灣參與世衛、邀台灣出席拜登主辦的民主峰會等。布林肯一口答應，並讚許台灣為強健民主政體和科技重鎮。

眾議院外交委員會今天首度邀請美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出席聽證會，談論總統拜登（Joe Biden）政府的外交政策優先事項。韓裔共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）在會中對台灣議題提出關切。

金映玉表示，台灣是美國無價的安全和全球衛生夥伴，台灣對國際社會貢獻良多，本身也擁有強健民主體制，台灣應在世界衛生組織（WHO）等機構中獲得一席之地。

金映玉呼籲拜登政府，邀請台灣參加美方接下來要舉辦的民主峰會，並與台灣啟動自由貿易協定（FTA）協商。她向布林肯說：「我希望你能承諾會在這個議題上努力。」

布林肯一口答應，表示同意金映玉看法，認為台灣是強健民主政體、科技重鎮，「也是一個能對世界作出貢獻的國家，而非只有對自身人民，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）就是一個很好的例子」。

拜登在競選期間與選後都曾表明，上任後第一年將召開全球民主峰會，台灣方面希望能獲邀參與。駐美代表蕭美琴2月初曾向媒體表示，在不同洽談場合有向拜登團隊表達台灣期待在當中有所角色，也獲得非常正面回應。

布林肯今天在聽證會上指出，峰會舉辦時間點可能落在今年年底，目的是召集民主社會，共同檢視各自當前挑戰並互相學習。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴
前空姐潑汽油燒老公！　夫全身80%燒傷搶救中　
快訊／空姐才控婆婆咬人　今住家火警夫妻嚴重燒傷
翡翠水庫竟藏「台灣亞特蘭提斯」　庫底沉睡35年揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄10萬劑「衛星五號」疫苗運抵委內瑞拉　總統馬杜洛接種：感覺挺好

美國務卿讚台防疫！承諾推動台參與世衛　邀約出席民主峰會

醫療瀕臨崩潰！巴西25首府ICU使用率「超過80％」　單日死亡創新高

36天暴瘦25公斤！機師迫降亞馬遜雨林奇蹟生還　靠鳥蛋充飢求生

311海嘯「14m恐怖巨浪」襲福島核廠　輻射狂洩！10年前慘劇大回顧

美制裁緬軍事領袖敏昂萊及子女「6企業遭殃」　安理會擬譴責軍方

日311大地震十周年！台捐全球最多68.5億元協助重建　奠定台日友誼

311大地震10週年！日方最新報告：福島核電廠恐再次爆炸

研究：英國COVID-19變異病毒株　致死率明顯較高

美中外交高層會晤　白宮：將觸及深刻分歧議題

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

「愛她，不愛她的都到此為止」　莊凌芸媽媽悲痛：偶爾以為只是一場夢

俄10萬劑「衛星五號」疫苗運抵委內瑞拉　總統馬杜洛接種：感覺挺好

美國務卿讚台防疫！承諾推動台參與世衛　邀約出席民主峰會

醫療瀕臨崩潰！巴西25首府ICU使用率「超過80％」　單日死亡創新高

36天暴瘦25公斤！機師迫降亞馬遜雨林奇蹟生還　靠鳥蛋充飢求生

311海嘯「14m恐怖巨浪」襲福島核廠　輻射狂洩！10年前慘劇大回顧

美制裁緬軍事領袖敏昂萊及子女「6企業遭殃」　安理會擬譴責軍方

日311大地震十周年！台捐全球最多68.5億元協助重建　奠定台日友誼

311大地震10週年！日方最新報告：福島核電廠恐再次爆炸

研究：英國COVID-19變異病毒株　致死率明顯較高

美中外交高層會晤　白宮：將觸及深刻分歧議題

不需更換整支手機！蘋果新維修方案拯救iPhone 12後玻璃破碎

台灣美國商會新任執行長　魏立安接任

炒泡麵＋半熟厚蛋！高雄深夜美食　熱壓吐司酥脆、咬下爆起司瀑布

「藝人上節目都在瞎扯」把觀眾當白痴！　曹西平長文揭娛樂圈黑暗

鳳梨「坐牢4年」人生逆轉！　曝下步億萬目標：能用筆賺誰想拿刀槍

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

台南、高雄接連發生槍擊案　陳家欽：不能因個案就認為台灣治安不好

議員爆警拿承諾書要「小弟」保證不尋仇　方仰寧：絕不會下這種指示

艾德里奇確定離開馬刺　最快下禮拜就會被交易

王定宇稱「從沒打卡表示人在哪」　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

中南半島火點曝光　緬甸密密麻麻

阿嬤慶生願望「希望我死了」驚呆家人

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

美股漲464點創新高　台積電ADR反跌逾2%

福原愛家鄉老爺爺說話了！

日本妹玩健身環　蘋果圓肚長出「11字腹肌」

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

她離奇絞死！遭帥男虐打影片曝「竟地獄慘叫」

梅根8點神似戴妃　巧合還是模仿

差點上錯床！雙胞胎4人婚後同住「竟認錯老婆」

美眾院通過1.9兆紓困案　拜登估12日簽署

笑看警察斷氣見死不救　酒駕男認罪

即／道瓊跳漲320點　刷新歷史新高

更多熱門

相關新聞

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

美國加州在疫情期間嚴格規定車內禁脫口罩，但日前舊金山一名Uber司機載到3名女乘客，要求中途脫下口罩的其中一人重新戴上後，竟然被對方以種族歧視字眼辱罵，故意在耳邊咳嗽還搶走手機，而另外兩人則訕笑歡呼。3人被趕下車後甚至對司機噴胡椒噴霧，一切惡行都被司機的車內監視器錄下。

美眾院通過1.9兆紓困案　拜登估12日簽署

美眾院通過1.9兆紓困案　拜登估12日簽署

美購120架黑翼無人機　強化潛艦攻擊網

美購120架黑翼無人機　強化潛艦攻擊網

即／道瓊跳漲320點　刷新歷史新高

即／道瓊跳漲320點　刷新歷史新高

駐韓美軍防衛費終定調！　韓分擔額2021調升13.9%

駐韓美軍防衛費終定調！　韓分擔額2021調升13.9%

關鍵字：

北美要聞布林肯美台世衛

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

江宏傑公司華研怒提9點反擊：太可惡

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

搭機驚見「女神級空服員」！逆天長腿超犯規...IG曝光

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面