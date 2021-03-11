新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」險亡

▲華男下藥後性侵小美，導致小美終身癱瘓。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名華姓男子苦追女子小美（化名），以送紅豆湯關心為由，竟在湯內加入FM2（俗稱強姦藥丸），進而性侵得逞。小美因對藥物產生不良反應，導致四肢永久癱瘓。新北地檢署今偵結，依藥劑犯強制性交致人重傷罪起訴華男。

據《聯合報》報導，華男死纏爛打追求小美許久，2017年7月假借送紅豆湯關心的機會，在紅豆湯內加入自己失眠使用的FM2藥劑，進而性侵熟睡的小美得逞。

小美吃下加了FM2的紅豆湯後，出現昏迷、癲癇的情況，期間一度失去生命跡象，華男也嚇得立刻打119求救，但小美仍因腦部病變，導致終身四肢癱瘓、意識障礙。

▲藥物示意圖。（圖／pixabay）



華男辯稱，他跟小美是情侶關係，在進行性行為時小美突然失去意識，他才撥打119求救。但小美的妹妹證稱，華男只是姊姊的朋友，除了對華男沒有好感之外，也抱怨過華男不斷糾纏。

檢方調閱小美、華男對話記錄，發現小美當時正值生理期，且沒有拿到FM2的就醫紀錄；此外，華男曾在小美就醫時企圖回現場滅證據，測謊也未過，也曾用相同手法性侵他人，因此依藥劑犯強制性交致人重傷罪起訴。

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