知情人士：Google Pixel 5a 將於 6 月 11 日發表...含規格彙整

▲推特爆料王 OnLeaks 跟 VOICE 合作的Google Pixel 5a 渲染圖。（圖／取自Twitter，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

有來自多方的消息傳出，新一代 Google 手機在夏天發表已經不是新聞，不過這次多方訊息都指出今年 6 月 11 日就會有發表會，主角就是 Google Pixel 5a。

這消息最初來自向來很愛爆料的 Twitter 爆料王 OnLeaks，由他跟 VOICE 合作的 3D 彩色圖片來看，Google Pixel 5a 外觀跟 Pixel 4a 機身大小跟設計上都差不多，機身背後提供一個實體指紋辨識按鍵，正面螢幕維持打孔螢幕。

另外一個爆料達人 Jon Prosser 先是預告 Google 將於 6 月 11 日舉辦活動，產品不確定，但後續又引述消息人士說法，指出那天發表的產品就是 Pixel 5a。在這之前，他曾透露，Google 公司將在 4 月中旬推出新款 Pixel Buds 無線藍牙耳機。

Jon Prosser 在去年直接命中 iPhone SE 2 的發表日期、產品名稱，後續又繼續命中 iPad Pro 2020 的發表會產品陣容，因而聲名大噪。

說真的談到爆料天王，記者還是很懷念已經引退的 Evan Blass，現在 Android 產品的話，OnLeaks 的可信度多了一些些，倒是這一次，Jon Prosser 跟他都異口同聲的透露 Google Pixel 5a 的消息，，如此一來，這傳聞的可信度又增加了不少。

綜合先前相關報導指出，Google Pixel 5a 將會搭載高通 Snapdragon 730G 行動平台，6GB RAM，同樣支援 5G，螢幕尺寸為 5.81 吋，電池容量 3140 mAh，主相機拍攝跟 Pixel 5 差不多，提供下方資訊給大家參考：

主鏡頭：77 度視野，f/1.7 光圈，1220 萬像素，像素寬度1.4 um，光學與電子影像防手震

超廣角鏡頭：107 度視野，f/2.2 光圈，1600 萬像素，像素寬度1.0 um.

相較於 Pixel 5a，Google 先前也被傳聞已經向三星Display 訂購折疊面板，預計今年推出旗艦手機，不過相較於去年來說，今年還是會比較期待搭載高通S888 的 Pixel 手機推出，不一定要折疊，最好螢幕大一點。