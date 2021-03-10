▲駁二本東倉庫貓咪找到了！第3隻熟面孔現身，商店盼民眾給空間。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區「本東倉庫」9日凌晨傳出火警，由於倉庫附近有許多流浪貓狗，也讓許多網友擔心牠們的安危，今（10）日駁二在臉書粉專發布好消息，「第三隻熟面孔的貓咪也出現了！」不過商店也提醒民眾，這兩天有熱心人士來尋貓，但貓咪天性易受驚嚇，盼望大家能給予一些時間和空間。

高雄駁二藝術特區本東倉庫在9日凌晨發生大火，倉庫燒到只剩骨架，所幸經過2個小時灌救火勢撲滅，沒有造成人員傷亡，不過「本東倉庫商店」長期提供食物及照護給附近的流浪動物，讓貓狗們自由進出，也讓許多網友擔心牠們的安危。

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▲高雄駁二藝術特區本東倉庫在9日凌晨發生大火，倉庫燒到只剩骨架。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

駁二今在臉書提到，因為貓狗們自由進出，雖然無法統計受到波及的確切數量，不過昨晚已有好消息傳出，「除了事發當時就找到蹤跡的狗狗和一早就出現的兩隻貓咪之外，第三隻熟面孔的貓咪也出現了！」

而本東倉庫商店也表示，這兩日出現了一些民眾到事故現場尋貓，「雖然能夠感受到大家的關懷，但貓的天性較容易受驚嚇，尤其是在這樣的事件之後，提醒大家能給予貓咪一些空間與時間，讓牠們也能克服驚嚇走出來。再次感謝大家的鼓勵與支持。」

▲本東倉庫商店呼籲，貓的天性較容易受驚嚇，提醒大家能給予貓咪一些空間與時間，讓牠們也能克服驚嚇走出來。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

網友看了也紛紛回應「太好了！駁二加油」、「浪浪們你們一定要平安阿！」、「期待浴火重生的到來！加油，再次祝禱浪群們一切平安無恙」、「希望嚇跑的貓貓們能安定下來陸續回來~~」、「太好了！！！！！還好平安無事」。

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