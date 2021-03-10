鎖定後猛烈攻擊！　解放軍打造「自殺式無人機」

▲解放軍各類軍種，積極訓練「無人機作戰」。（圖／翻攝 央視、中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

無人機時代來臨，大陸解放軍近幾年積極部署相關軍事訓練，外傳已經研制出一款低成本的「自殺式無人機」。據了解，本月4日大陸軍方再次公佈在西南邊境地區的演習中使用無人機的畫面，香港《南華早報》報導指出，「解放軍正在不斷加大在中國邊境地區使用偵察和攻擊無人機的力度。」



據解放軍陸軍第75集團軍官方微信號「南疆號角」發文稱，第75集團軍開展無人機演訓旨在提高士兵使用無人機進行空中監視和精確打擊的能力。文中特別強調，「無人機正成為我們在戰場上的第二雙眼睛。與此同時，新疆西部地區的一支精銳部隊最近在崑崙山區進行了一次無人機空中偵察演習。

▲解放軍最新型無人機的調適操作也落在「金獵隼」的平時訓練課程中。（圖／翻攝央視）

之前，大陸《央視》近日曝光一支新疆軍區的神秘部隊「金獵隼」，該部隊成立於2017年，主要使用高科技軍事裝備的精英部隊，登上媒體報導的數量一隻手便能數完，同時，沒有一則報導是說明該部隊的實際作戰職能，外界僅能拼湊出這支部隊的「一鱗半爪」，所有的訊息都指向無人機、技術主導及裝備精尖。

另外，文章表示，無人機對世界各國軍隊的重要性日益增強，也是大陸軍事研究的重點方向。對此，大陸國防科技大學表示，已購買了一套能操作「無人機蜂群」的無人機仿真訓練系統。在新的無人機訓練系統投入使用之前，去年10月綜合大陸媒體報導指出，解放軍已經研制出一款低成本的「自殺式無人機」，該無人機能對目標發動蜂群式攻擊。