原本目標不是顏若芳！名嘴爆「跟拍王定宇」真相：後面還有精彩的

▲王定宇和顏若芳皆否認同居。（圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

民進黨立委王定宇和發言人顏若芳的「同居疑雲」仍眾說紛紜，兩人都極力否認此事，澄清只是「房客與房東」的關係，但仍對兩人形象大傷。名嘴許聖梅聲稱，其實當初週刊鎖定的對象並非顏若芳，是想跟拍王定宇和「另一人」，意外揭發兩人進出同個住處。

許聖梅在TVBS節目《國民大會》中爆料，消息人士曾向她透露，《鏡週刊》這次拍到王定宇從去年就頻繁進出顏若芳住處，甚至還在妻子生日當天過夜，事件曝光後引來外界非議，但事實上，週刊一開始只鎖定王定宇，並沒想到會直擊他與顏若芳的「房客關係」。

▲許聖梅爆料週刊目標是王定宇和另一人。（圖／翻攝自YT／國民大會）



許聖梅語帶保留地說，「跟另外的事件有關，但我不方便很清楚的講」，週刊跟拍的目的也不是為了選舉，但目前尚未有強力證據，所以她沒有在節目上透露，但確定的是週刊目標是王定宇和「另一人」，顏若芳剛好被捲入事件中。她還提到，週刊跟拍的真正目的和王定宇的「隱私」有關，但不完全是感情事件，最後更埋下伏筆，「我只能說未完待續，後面還有很多很精采的事情。」

據了解，同居事件曝光後，王定宇解釋「太太也知道」，兩人並沒有任何踰矩之處，以每月8000元的租金向顏若芳分租一間空房。顏若芳也反駁，自己大部分時間都住在爸媽家，很少會到台北住處過夜，絕無同居這件事。