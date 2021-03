救貓的男人最帥！泰國海軍超勇工作照曝光　貓奴朝聖「他是英雄」

▲泰國海軍英勇救援小貓的畫面,引發貓奴網友熱烈迴響。(圖/翻攝自Facebook/@RoyalThaiNavyFanpage)

記者張寧倢/綜合外電編譯

最近一名泰國海軍軍官從沉沒中的漁船上救出4隻小貓,讓他意外在廣大的貓奴網友間爆紅,因此被譽為英雄,善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,PETA)甚至向泰國海軍獻贈「動物英雄獎」證書與一封感謝信,以表彰他們奮勇拯救生命的行為。

▲海軍軍官賽伊見船隻不斷下沉,趕緊跳入海中救貓。(圖/翻攝自Facebook/@RoyalThaiNavyFanpage)

根據泰國媒體《MGR online》報導,安達曼海(Andaman Sea,又名緬甸海)上的阿當島(Ko Adang)附近海域,一艘拖網漁船於1日發生燃燒意外,泰國海軍空中和海岸防禦指揮部491分隊前往支援,當時船員全數獲救,但隔日上午再度返回現場調查時,一名海軍軍官賽伊(Thatsaphon Saii)卻聽見這艘沉沒到一半的船隻傳來「喵喵」地貓叫聲。

▲▼共有4隻小貓受困船頭,貓咪害怕地緊緊抓住賽伊。(圖/翻攝自Facebook/@RoyalThaiNavyFanpage)

賽伊毫不遲疑地游向沉船,發現竟有多達4隻小貓受困其中,於是隨即將小貓一隻隻安全「運送」到海軍船隻。根據泰國海軍臉書PO出的照片顯示,全身濕淋淋的小貓趴在賽伊的背部,腳爪更是緊緊抓著賽伊身上的救生衣,英勇救貓的畫面吸引將近8000人按讚、1500人分享。

▲▼泰國海軍指出,目前4隻小貓都已獲得妥善照護。(圖/翻攝自Facebook/@RoyalThaiNavyFanpage)

許多貓奴網友在貼文下方曬貓並留言,「令人印象深刻的照片,非常感謝海軍的幫忙」、「來自貓貓朋友的感謝」、「真的好感動」、「貓奴感謝您」、「你是英雄」。然而,泰國海軍隨後也更新了4隻小貓的近況稱,每個生命都是寶貴的,所有的貓咪目前都得到了妥善的照顧,同時也感謝民眾的關注。

