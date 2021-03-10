名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

▲袁子洺（黃圈處）買農地開設「南天宮」當起主委，每月初一、十五會起乩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市立中正高中老師袁子洺，教學幽默，頗受學生歡迎，近來遭人踢爆，課餘時間開設宮廟當起「乩童」，10多年來一家4口加上外傭、女密友，以宮廟為家，舉凡土地貸款、水電費、出國進香旅費，幾乎都靠信徒以「宮基金」「宮貸款」等貢獻供養，「老師變身乩童」在當地傳為奇談。如今卻遭信徒踢爆，他不斷巧立名目要求信徒捐獻或罰款。

▲高雄中正高中老師袁子洺白天在學校教課，下課後開神壇當起「神明代言人」。

袁子洺全家生活支出幾乎由信徒供養，還和信徒簽訂顧問合約，信徒必須按月給付顧問薪資，並訂出諸多光怪陸離的不樂之捐規則，例如信徒過度肥胖要罰1萬元，弄壞神桌燈泡也要賠1萬多元。

而他率信眾西進進香時，執意入住五星級飯店，旅費也要信徒分攤，最離譜的是，神壇後方還私設麻將間，要求信徒跟他打麻將，袁至今從未輸過，光帳上信眾欠下的賭債就達40幾萬元，信眾以不宜勸阻竟遭辱罵。

謝姓信徒因家人不斷反對，弟弟還下最後通牒怒嗆她：「再去就不要回來了！」去年5月決定脫離南天宮，也不再按月給付顧問費、宮基金等捐獻。

沒想到離開才2個月，去年7月，就收到袁子洺向法院聲請強制執行300萬本票的通知，讓她驚覺昔日深信的老師，根本是個騙徒，她已向法院遞狀主張解約，希望終止此一怪象。



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