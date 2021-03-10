　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

袁子洺（黃圈處）買農地開設「南天宮」當起主委，每月初一、十五會起乩。（讀者提供）

▲袁子洺（黃圈處）買農地開設「南天宮」當起主委，每月初一、十五會起乩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市立中正高中老師袁子洺，教學幽默，頗受學生歡迎，近來遭人踢爆，課餘時間開設宮廟當起「乩童」，10多年來一家4口加上外傭、女密友，以宮廟為家，舉凡土地貸款、水電費、出國進香旅費，幾乎都靠信徒以「宮基金」「宮貸款」等貢獻供養，「老師變身乩童」在當地傳為奇談。如今卻遭信徒踢爆，他不斷巧立名目要求信徒捐獻或罰款。

高雄中正高中老師袁子洺白天在學校教課，下課後開神壇當起「神明代言人」。（讀者提供）

▲高雄中正高中老師袁子洺白天在學校教課，下課後開神壇當起「神明代言人」。

袁子洺全家生活支出幾乎由信徒供養，還和信徒簽訂顧問合約，信徒必須按月給付顧問薪資，並訂出諸多光怪陸離的不樂之捐規則，例如信徒過度肥胖要罰1萬元，弄壞神桌燈泡也要賠1萬多元。

袁子洺曾以三太子乩身命令謝姓女信徒減肥，之後用LINE要求當時體重70公斤的謝女，若體重沒有降低，就必須每月交1萬元罰金，每增加1公斤，再加罰1萬元。（讀者提供）

而他率信眾西進進香時，執意入住五星級飯店，旅費也要信徒分攤，最離譜的是，神壇後方還私設麻將間，要求信徒跟他打麻將，袁至今從未輸過，光帳上信眾欠下的賭債就達40幾萬元，信眾以不宜勸阻竟遭辱罵。

袁子洺聲稱能以領導能力加神力，幫助女信徒事業發展，要求女信徒簽下顧問合約，按月給付顧問薪資，若違約要罰300萬元違約金，並簽立本票。（讀者提供）

謝姓信徒因家人不斷反對，弟弟還下最後通牒怒嗆她：「再去就不要回來了！」去年5月決定脫離南天宮，也不再按月給付顧問費、宮基金等捐獻。

袁子洺在高雄中正高中教導生活科技課，上課幽默風趣，頗受學生歡迎。

沒想到離開才2個月，去年7月，就收到袁子洺向法院聲請強制執行300萬本票的通知，讓她驚覺昔日深信的老師，根本是個騙徒，她已向法院遞狀主張解約，希望終止此一怪象。


更多鏡週刊報導
【怪師起乩撈通海1】「三太子嫌妳胖罰1萬」　神壇後面還開麻將間
【怪師起乩撈通海2】信徒供養他要先綁約　背債3百萬還要付年終紅利
【怪師起乩撈通海3】「睡神桌下可躲武肺」　起乩怪師荒謬言論一籮筐

 
ET快訊
日媒爆「福原愛抱攝影師」惹火江宏傑：我也去偷吃　被控雙面丈夫
打臉王定宇、顏若芳！同居扯分租　49張關鍵直擊照片曝光
美女議員熱戀饒舌才子！居酒屋廝磨全直擊　信義區「真的同居」
那指猛漲464點！　特斯拉「強彈近20％」台積電ADR漲逾2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

惡狼逞慾5分鐘　北市名校女黑暗30年！升學毀了、從此足不出戶

快訊／國三重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底　全線封閉死傷不明

採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

快訊／高雄加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

屏東「賭神」打麻將、撲克出老千　被5人上門圍毆！

手推車自己滑動著！護理人員順著看過去…一具遺體浮在池塘中

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

惡狼逞慾5分鐘　北市名校女黑暗30年！升學毀了、從此足不出戶

快訊／國三重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底　全線封閉死傷不明

採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

快訊／高雄加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

屏東「賭神」打麻將、撲克出老千　被5人上門圍毆！

手推車自己滑動著！護理人員順著看過去…一具遺體浮在池塘中

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

路透：拜登政府希望「探索多元方向」　對北韓新政策最快下月出爐

上海學中文一周就返日　22歲櫻花妹聽周董的歌來台！9年後現況曝

江宏傑福原愛「收入差37倍」被日媒看衰！爆為了3原因才極力挽回她

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

中南部50年來超級大旱！翡翠水庫卻從不缺水　背後原因曝光

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

福原愛「只有我在堅持」1年前洩口風！　爆女強男弱3導火線

昇陽半遭侵權求償56億　宜特：意圖混淆視聽

吃播大啖水煮牛蛙！百萬網紅「一口吞半截身體」　嚇壞粉絲：超噁

熱戀饒舌才子「大街放閃」　美女議員鍾沛君回應了！

哇！戲精鼠小手撲前「張嘴嚇人」　秒轉頭裝無辜...媽：心臟差點沒力

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

採草莓遭撞！高雄男下車還被打斷鼻樑

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

男打麻將、撲克出老千　被5人圍毆

安養中心池塘驚見浮屍！護理人員尖叫報案

音樂老師教打鼓教到床上　綠帽夫氣炸

教官「尿噴校門」瘋傳！校長陪看監視畫面氣炸

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

宥勝羞認在露營車上「恩愛」：很刺激

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面