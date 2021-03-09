拇指相機Insta360 GO 2開箱初體驗：創作者們的隨身小物

特約記者洪聖壹／綜合報導

專門以生產、研發全景相機為主的 Insta360 公司，稍早正式公開第二代拇指相機，名稱就叫 Insta360 GO 2。取得測試機進行初步產品體驗，提供給大家參考。

Insta360 GO 2 機身重量只有 200 克，大小只有 52.9X23.6X20.7mm，就也大概是一隻拇指的大小，所以拿起來有點像是一個小玩具。

▲大小只有記者的拇指頭大。（圖／記者洪聖壹攝）

跟上一代產品一樣，Insta360 GO 2 機身只有一個按鈕，就像多年前的 HTC RE 一樣，按一下就能拍照或者錄影，只是它的機身更小巧，倒是拍攝能力只能說「尚可」，使用的是一顆魚眼鏡頭，光圈 F2.2，感光元件也只有 1/2.3 吋，鏡頭不能變焦。

這一代產品的一般拍攝模式跟帶有防手震功能的 Pro Video模式，同樣都可以拍攝 2560x1440@50fps，30fps 或者 1080P@50fps，30fps。另外還有一個 HDR 模式可以拍攝 2560x1440@25fps, 24fps 或者 1080P@25fps, 24fps。這部分在拍攝之前一定要先搞懂，否則後續剪輯上會有明顯的影像落差，另外這款產品可以拍的慢動作影片是 1080P@120fps。

在產品配件方面，Insta360 GO 2 這次也有一個隱藏式相機項鍊，還有一個很酷的小東西就是充電盒，這充電盒外觀雖然像 AirPods Pro 的充電盒，但是整體設計卻大有文章。

▲Insta360 GO 2原廠盒裝。（圖／記者洪聖壹攝）

首先，它的外盒本身有一雙小腳架，設計上就像瓢蟲翅膀一樣，左右打開就可以讓盒子成功站起來，接著像是打開打火機一樣打開盒子之後，可以看到一個小螢幕、兩個按鈕跟一塊黑色凹槽，上方的黑色凹槽採用磁吸式設計，使用者將相機放到凹槽內吸住之後，系統就會自動啟動，讓你可以成功的按下功能鍵切換模式，或者直接按下錄影按鍵去開啟/結束錄影。

▲充電外盒本身有個小腳架，可以當作拍攝腳架使用。（圖／記者洪聖壹攝）

最後，這整個盒裝可以為相機充電，即使是透過 USB-C 接上行動電源，最快可以在 20 分鐘以內，充飽相機 80% 的電力。

所以充電盒跟項鍊是記者認為最有用的配件，當然啦！盒裝還有隨附兩個小配件，其中一個是夾器，可以夾附在背包或者帽子，方便進行拍攝。另外一個是帶有手繩的手持式套件。

▲夾器配件可以夾在背包、肩帶或者帽子邊緣。（圖／記者洪聖壹攝）

上述這四個套件都是原廠盒裝隨附，除了手繩套件之外，其餘三個套件，雖然有 GoPro 配件的影子，但是設計上都挺實用的。

續航力方面是這款產品的硬傷，相機本體電池容量 210 mAh，可以連續錄製 30 分鐘 2K 影片，而且錄製之後，相機會因為過熱而需要休息，這一方面跟 DJI 的口袋雲台相機 OSMO POCKET 都有相似的狀況。

小結

記者認為，作為一個影音創作來說，Insta360 GO 2 是無法取代智慧型手機的，以市面上的旗艦機，像是 iPhone 12 Pro，或者三星 Galaxy S21 Ultra，只要搭配穩定器，就能夠拍出遠遠超過 Insta360 GO 2 的影片跟照片。

不過就像是 HTC RE 跟 DJI OSMO POCKET 口袋雲台相機，兩者都以小巧便攜著稱，然而 Insta360 GO 2 因為配件考量到非常完善，像是一代就有的項鍊之外，夾器跟充電盒都非常實用。對於創作者來說，成本不高的前提下，確實是可以考慮入手。

在缺點方面， Insta360 GO 2 最大的問題是不能長時間拍攝，因此如果你是參加一場下坡賽活動，那麼你得確保活動會在半小時內結束，或者能夠接上行動電源，否則就很難達到完美紀錄。另外一點問題是產品很容易過熱，一但到了夏天，或者去熱帶國家，這項產品很快就無法錄製。