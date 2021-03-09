　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

拇指相機Insta360 GO 2開箱初體驗：創作者們的隨身小物

特約記者洪聖壹／綜合報導

專門以生產、研發全景相機為主的 Insta360 公司，稍早正式公開第二代拇指相機，名稱就叫 Insta360 GO 2。取得測試機進行初步產品體驗，提供給大家參考。

Insta360 GO 2 機身重量只有 200 克，大小只有 52.9X23.6X20.7mm，就也大概是一隻拇指的大小，所以拿起來有點像是一個小玩具。

▲大小只有記者的拇指頭大。（圖／記者洪聖壹攝）

跟上一代產品一樣，Insta360 GO 2 機身只有一個按鈕，就像多年前的 HTC RE 一樣，按一下就能拍照或者錄影，只是它的機身更小巧，倒是拍攝能力只能說「尚可」，使用的是一顆魚眼鏡頭，光圈 F2.2，感光元件也只有 1/2.3 吋，鏡頭不能變焦。

這一代產品的一般拍攝模式跟帶有防手震功能的 Pro Video模式，同樣都可以拍攝 2560x1440@50fps，30fps 或者 1080P@50fps，30fps。另外還有一個 HDR 模式可以拍攝 2560x1440@25fps, 24fps 或者 1080P@25fps, 24fps。這部分在拍攝之前一定要先搞懂，否則後續剪輯上會有明顯的影像落差，另外這款產品可以拍的慢動作影片是 1080P@120fps。

在產品配件方面，Insta360 GO 2 這次也有一個隱藏式相機項鍊，還有一個很酷的小東西就是充電盒，這充電盒外觀雖然像 AirPods Pro 的充電盒，但是整體設計卻大有文章。

▲Insta360 GO 2原廠盒裝。（圖／記者洪聖壹攝）

首先，它的外盒本身有一雙小腳架，設計上就像瓢蟲翅膀一樣，左右打開就可以讓盒子成功站起來，接著像是打開打火機一樣打開盒子之後，可以看到一個小螢幕、兩個按鈕跟一塊黑色凹槽，上方的黑色凹槽採用磁吸式設計，使用者將相機放到凹槽內吸住之後，系統就會自動啟動，讓你可以成功的按下功能鍵切換模式，或者直接按下錄影按鍵去開啟/結束錄影。

▲充電外盒本身有個小腳架，可以當作拍攝腳架使用。（圖／記者洪聖壹攝）

最後，這整個盒裝可以為相機充電，即使是透過 USB-C 接上行動電源，最快可以在 20 分鐘以內，充飽相機 80% 的電力。

所以充電盒跟項鍊是記者認為最有用的配件，當然啦！盒裝還有隨附兩個小配件，其中一個是夾器，可以夾附在背包或者帽子，方便進行拍攝。另外一個是帶有手繩的手持式套件。

▲夾器配件可以夾在背包、肩帶或者帽子邊緣。（圖／記者洪聖壹攝）

上述這四個套件都是原廠盒裝隨附，除了手繩套件之外，其餘三個套件，雖然有 GoPro 配件的影子，但是設計上都挺實用的。

續航力方面是這款產品的硬傷，相機本體電池容量 210 mAh，可以連續錄製 30 分鐘 2K 影片，而且錄製之後，相機會因為過熱而需要休息，這一方面跟 DJI 的口袋雲台相機 OSMO POCKET 都有相似的狀況。

小結

記者認為，作為一個影音創作來說，Insta360 GO 2 是無法取代智慧型手機的，以市面上的旗艦機，像是 iPhone 12 Pro，或者三星 Galaxy S21 Ultra，只要搭配穩定器，就能夠拍出遠遠超過 Insta360 GO 2 的影片跟照片。

不過就像是 HTC RE 跟 DJI OSMO POCKET 口袋雲台相機，兩者都以小巧便攜著稱，然而 Insta360 GO 2 因為配件考量到非常完善，像是一代就有的項鍊之外，夾器跟充電盒都非常實用。對於創作者來說，成本不高的前提下，確實是可以考慮入手。

在缺點方面， Insta360 GO 2 最大的問題是不能長時間拍攝，因此如果你是參加一場下坡賽活動，那麼你得確保活動會在半小時內結束，或者能夠接上行動電源，否則就很難達到完美紀錄。另外一點問題是產品很容易過熱，一但到了夏天，或者去熱帶國家，這項產品很快就無法錄製。

ET快訊
快訊／科技股大反彈！美股那指開盤猛升300點　台積電ADR漲
兒女下舖睡覺　宥勝羞認在露營車上「恩愛」：很刺激！
38K工程師列「8條件」擇偶！她全符合打臉：但我看不上你啊
快訊／中壢深夜送肉粽！緊急貼公告：居民別外出　路線曝光
快訊／第一金證董座葉光章驚傳「被請辭」！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

拇指相機Insta360 GO 2開箱初體驗：創作者們的隨身小物

小米11確認3月18日登台！官方預告：電影級相機的新世代

多維TW／新能源汽車競逐　華為是否參一腳

OPPO Find X3官方影片公開！主打拍照、儲存到顯示都是10億色

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

拇指相機Insta360 GO 2開箱初體驗：創作者們的隨身小物

小米11確認3月18日登台！官方預告：電影級相機的新世代

多維TW／新能源汽車競逐　華為是否參一腳

OPPO Find X3官方影片公開！主打拍照、儲存到顯示都是10億色

大專足聯／旅日圓夢卻碰疫情　蘇育萱期待畢業後再旅外

欣桃新任董座周皓瑜拜會市議會　邱奕勝爭取瓦斯管線延伸入校園

快訊／科技股大反彈！美股那指開盤猛升300點　台積電ADR漲2.8％

遭味全龍8盜都成功　林岳平分析不同盜壘策略

去年中繼王連2戰單局爆　助總不擔心：吳俊偉有實力

被嫌造型誇張！　蔡閨罕見吐20年不變「無奈心聲」…原因惹心疼

漏接電話訂單被取消！桃園妹「退款失敗」爆氣：才等10幾分鐘而已

控制狂父母逼到輕生！「砸壞遊戲機」成最後稻草　女兒遺書曝光

想去日本看東京奧運別想了　日媒：確定不開放海外觀眾

統一前紅襪左投飛利士登板　林岳平看出他的缺失

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

3C家電熱門新聞

趁機告白打「我愛你」　LINE出現情人節特效

小米11確認3月18日登台

6款「Switch Party Game」推薦！

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

新能源汽車競逐　華為是否參一腳

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

3C達人5招教你破解山寨AirPods

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

午餐大當機付款失敗　LINE Pay：因一卡通網域障礙

OPPO Find X3影片公開旗艦機特色

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

FB上互搜就變...「建議好友」？

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

關鍵字：

Insta360 GO 2insta

讀者迴響

熱門新聞

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

新人拜別父母！柴犬愛意噴發撒嬌卡位

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面