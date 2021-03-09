台中「警界三寶」路邊開車門：感覺沒人啊！女騎士氣炸差點死在這

▲警界三寶秒開車門：「感覺沒車啊」，女騎士氣炸：「差點被你擊落。」（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在臉書投訴，她8日上午騎車經台中潭子區中山路時，一輛停放在路邊的警車疑似沒有注意路況，「未依兩段式開門」直接把車門往外推開，所幸她及時往左閃避才逃過一劫，氣得大罵員警「是警界三寶」。對此，大雅警分局潭北所所長廖敏男表示，員警行為造成社會觀感不佳，未來會加強教育訓練。

事件發生在8日上午8時許，影片中原PO騎車行駛在慢車道，經過潭子區中山路某路段時，左邊緊貼著一輛行駛中的廂型車，右側路肩則是停放著一輛警車，當她騎過兩輛車子中間時，警車車門卻突然打開，所幸她車速不快且及時左閃，驚險躲過一劫。

原PO嚇得立刻靠邊停車，員警自知理虧連忙上前向她道歉，也解釋「我往後面看，好像沒有車的感覺，才開門」、「我會改進，不要生氣，你不要生氣」，讓她聽了忍不住翻白眼，並進一步指出員警車子「連閃黃燈都沒有」非常誇張，事後上傳影片時更直言「差點被三寶擊落，是警界三寶！」

對此，台中大雅警分局潭北所所長廖敏男事後坦承，詹姓警員8日上午在現場執行巡邏勤務，行經潭子區中山路時準備下車進行巡簽工作，下車時卻未依規定進行兩段式開門，雖未釀成事故，但仍造成社會觀感不佳，未來會加強教育訓練，並宣導落實執行。