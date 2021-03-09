　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中「警界三寶」路邊開車門：感覺沒人啊！女騎士氣炸差點死在這

▲▼警車停路邊開門差點撞到機車族 被罵「警界三寶」。（圖／翻攝自臉書）

▲警界三寶秒開車門：「感覺沒車啊」，女騎士氣炸：「差點被你擊落。」（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在臉書投訴，她8日上午騎車經台中潭子區中山路時，一輛停放在路邊的警車疑似沒有注意路況，「未依兩段式開門」直接把車門往外推開，所幸她及時往左閃避才逃過一劫，氣得大罵員警「是警界三寶」。對此，大雅警分局潭北所所長廖敏男表示，員警行為造成社會觀感不佳，未來會加強教育訓練。

事件發生在8日上午8時許，影片中原PO騎車行駛在慢車道，經過潭子區中山路某路段時，左邊緊貼著一輛行駛中的廂型車，右側路肩則是停放著一輛警車，當她騎過兩輛車子中間時，警車車門卻突然打開，所幸她車速不快且及時左閃，驚險躲過一劫。

原PO嚇得立刻靠邊停車，員警自知理虧連忙上前向她道歉，也解釋「我往後面看，好像沒有車的感覺，才開門」、「我會改進，不要生氣，你不要生氣」，讓她聽了忍不住翻白眼，並進一步指出員警車子「連閃黃燈都沒有」非常誇張，事後上傳影片時更直言「差點被三寶擊落，是警界三寶！」

對此，台中大雅警分局潭北所所長廖敏男事後坦承，詹姓警員8日上午在現場執行巡邏勤務，行經潭子區中山路時準備下車進行巡簽工作，下車時卻未依規定進行兩段式開門，雖未釀成事故，但仍造成社會觀感不佳，未來會加強教育訓練，並宣導落實執行。

 
ET快訊
中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了
王定宇被爆「同居顏若芳」！　岳母力挺發聲
謝震廷2度轟「害女輕生、小白臉」　李友廷公司回應了
國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了
謝霆鋒直播突脫口「出軌我不能忍」　兩女神躺槍被Cue

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

桃園男嗆「不要理我」！前妻驚見他死在房內…「伴屍4天」陪到發臭

台中「警界三寶」路邊開車門：感覺沒人啊！女騎士氣炸差點死在這

爵士鼓老師「教到床上」！紀錄性愛次數：最棒的體驗　綠帽夫氣炸

聯結車過彎失控翻覆！煤炭撒落一地　駕駛自行爬出

腳底全是白骨！彰化縣議員會勘公墓嚇出冷汗　撿骨師曝真相

警擅離值班台偷溜看影片　派出所「宮鬥」...檢舉人和所長被調走

社區主委嗆女住戶「爆妳老姆」！稱：模仿周星馳九品芝麻官…結局曝

高雄火爆賭夫開10槍轟死2人　法院裁定收押禁見

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

桃園男嗆「不要理我」！前妻驚見他死在房內…「伴屍4天」陪到發臭

台中「警界三寶」路邊開車門：感覺沒人啊！女騎士氣炸差點死在這

爵士鼓老師「教到床上」！紀錄性愛次數：最棒的體驗　綠帽夫氣炸

聯結車過彎失控翻覆！煤炭撒落一地　駕駛自行爬出

腳底全是白骨！彰化縣議員會勘公墓嚇出冷汗　撿骨師曝真相

警擅離值班台偷溜看影片　派出所「宮鬥」...檢舉人和所長被調走

社區主委嗆女住戶「爆妳老姆」！稱：模仿周星馳九品芝麻官…結局曝

高雄火爆賭夫開10槍轟死2人　法院裁定收押禁見

保密防跌樂活年年　銀髮骨鬆保健得關注

許明杰為《天之驕女》獻唱　製作人大讚：歌聲超特別

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

崑山科大台南世宗學堂　獲韓國官方認可進入3年期營運

違規廣告扯瘦身豐胸　新北公布累犯名單開罰4077萬

E彈女星穿全白居家服　車頭燈太兇「撐到透膚」意外曝光黑內衣！

落實在地創生永續　嘉藥結盟關廟青文化協會

東元、寶佳大和解原因曝！　黃茂雄：最快月底公布董事候選名單

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

大專足聯／台師大退屏大　7戰一球未失！爭冠之路添信心

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

快訊／駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

玩手遊被譏怒毀好友容　自己意外踢斷右腳

台南蘇大媽提撤銷易科罰金異議被駁回

交往1個月…13歲小女友寫巷內性愛日記！19歲男友慘了

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

快訊／新北亞東醫院火警！警消到場疏散中

照服員姊妹「偷來34次榨乾」老榮民！他看帳戶崩潰

更多熱門

相關新聞

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

台北市信義區5日凌晨4時許，一名婦人在穿越忠孝東路四段時，遭到一輛機車撞飛，婦人當場頭部重創倒地，流出大量鮮血失去生命跡象，而女騎士則倒地四肢擦挫傷，痛得直在馬路哀嚎。警消到場將傷者雙雙送醫，但婦人經急救仍因傷重不治。

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

下班走國道！路隊長「內線開85」堵一排

下班走國道！路隊長「內線開85」堵一排

電動車阿嬤見檔車就撞　苦主：同地點撞2次

電動車阿嬤見檔車就撞　苦主：同地點撞2次

廂型車右轉撞機車　21歲騎士噴飛頭部重創亡

廂型車右轉撞機車　21歲騎士噴飛頭部重創亡

關鍵字：

警界三寶三寶開車門兩段式

讀者迴響

熱門新聞

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

新人拜別父母！柴犬愛意噴發撒嬌卡位

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面