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氣質妹慘了！在站內嗑水果「最高挨罰7500元」　北捷急找人：一定要罰

▲▼「氣質妹」在北捷站內大嗑水果。（圖／翻攝自臉書粉專「爆怨公社」）

▲「氣質妹」在北捷站內大嗑水果。（圖／翻攝自臉書粉專「爆怨公社」）

記者袁茵／台北報導

台北捷運為了環境清潔及系統安全，依照《大眾捷運法》規定，站內禁止飲食，然而卻有民眾檢舉，一名黑直長髮妹在站內脫口罩、大剌剌的享用水果。對此，北捷客服新聞組長蔡宏俊表示，北捷確實有收到民眾檢舉，經過查證後，後續將依照《大眾捷運法》及相關規定處理，目前正在尋人階段，「找到人的話一定會罰。」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文提及，「我第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的，而且現在還規定不能拿下口罩耶小姐！」只見該名黑直長髮妹無視北捷站內不能飲食的規定，甚至脫下口罩自顧自的大啖美食，被網友封為「氣質妹」。

由於該名女網友指出，自己有回報給北捷公司FB，但對方沒有回應。北捷客服新聞組長蔡宏俊受訪時表示，經確認確實有收到網友檢舉，根據網友提供的影片，北捷公司已進行查證，並且正在尋找該名女子當中，後續將依《大眾捷運法》及相關規定處理。關於《大眾捷運法》規定，捷運系統禁止飲食區內不得飲食，違者依法處新台幣1,500元至7,500元罰鍰。

蔡宏俊說，已經通告站務同仁，加強注意旅客是否有違規行為，並呼籲旅客如見類似情形，可就近告知車站人員及時處理，在列車上則可透過通話器通知司機員轉知行控中心將儘速派員前往處理。

至於該名女子未佩戴口罩部分，蔡宏俊指出，秋冬防疫專案規定是指，經勸導不聽者則開罰，由於初步查閱該檢舉影片，未有屢勸不聽等情況，因此目前不會依照這部分進行開罰；不過如果找到這名女子，「一定會依照《大眾捷運法》開罰。」

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