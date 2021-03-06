補習完搭捷運末班車！國中弟「吐滿地」嚇壞乘客　她見這幕感動哭

▲示意圖。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

人間處處都是溫情，一名女網友昨日晚上搭乘捷運末班車時，一名國中生弟弟上車後，一臉痛苦的模樣閉眼睡覺，沒多久後竟然當場吐了， 一名大叔立刻遞上一包衛生紙，周圍的乘客見狀後，也紛紛遞上衛生紙還有口罩，還有人遞上紙袋讓弟弟接嘔吐物，民眾熱情的舉動，讓她覺得感動，「謝謝有愛心的板橋人」。

女網友在臉書「我是板橋人」社團發文，昨日晚上搭乘捷運板南線末班車時，一名國中生弟弟穿著制服揹著書包，在台北車站上車，神情痛苦一路上都閉眼睡覺，本來以為只是太累，幾分鐘過後竟然吐了，整個口罩跟地板都是嘔吐物，一名大叔立刻衝上前，拿出衛生紙給弟弟，弟弟感激地一直向大叔道謝。

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周圍的乘客也遞上衛生紙，口罩，還有人拿出紙袋讓弟弟接嘔吐物，即便身體不舒服，弟弟還是很負責任的將地板的嘔吐物擦乾淨，沒有留下任何垃圾。原PO和弟弟在同一站下車，她上前攙扶虛弱的弟弟，並關心身體狀況，但對方卻笑笑地說沒關係便離去了。

▲台北捷運。（示意圖／資料照）

原PO看到民眾的愛心，感動表示，「雖然捷運上的規矩有點冰冷，但是我們的關心一直都很溫熱，感謝捷運上的板橋人，在需要幫助的時候伸出援手，看到覺得很感動，一切那麼的安靜，又那麼的溫暖」。

貼文一出後，許多網友都大讚民眾的愛心，「應該是補習班剛下課，人又不舒服，辛苦了」、「可能太悶又暈車，我也吐過」、「希望孩子沒事。讀書讀到這麼晚。還好台灣人有情」、「不捨這孩子，這麼晚，這麼獨立，他會成功的」、「這文太洋蔥，瞬間流眼淚」。