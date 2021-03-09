阿北捷運看A片！超鎮定聽「阿~」呻吟　旁邊妹子笑到狂抖

▲阿伯捷運上看成人片耳機沒接好。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者楊庭蒝／綜合報導

搭乘大眾運輸工具，佩戴耳機聽音樂、看影片相當常見，但若沒有注意耳機是否連線成功，可能就會發生很尷尬的事情了！有網友在網路上分享一則影片，只見捷運上一名阿伯正目不轉睛地看著手機螢幕，雖然有戴著耳機，但同時間車廂內卻充滿成人影片的呻吟聲響，音量大到坐在隔壁的少女開懷大笑、不能自己，而阿伯自己卻渾然不知，引起網友熱烈迴響。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「阿北，你耳機沒接好」，只見影片中一位阿伯正戴著入耳式有線耳機，並專心地看著手機的螢幕，但疑似是耳機沒有完全與手機接上，手機仍是使用外放喇叭播放影片，而阿伯正在觀賞的成人影片就樣被同車廂的乘客們聽得一清二楚，阿伯本人卻完全沒有發現這件事，相當淡定地繼續觀賞。

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而坐在阿伯旁邊的女生發現異狀後，雖然戴著一片口罩，但不難發現她正努力忍笑，結果不到10秒鐘的時間，隨著「影片女主角」的呻吟聲響越來越大聲，她也終於忍不住掩面大笑，與阿伯的淡定形成相當強烈的對比。

文章一發出後，短短半小時內就得到接近2000次的按讚數與超過750則的留言。有其他網友在留言處指出，「阿伯出事了，阿伯」、「阿北出四了.....母湯啊！」、「好尷尬喔，等等旁邊這位妹子想要怎辦」、「阿北 真男人」、「旁邊的女生快笑死了」、「旁邊小姐笑得好開心」、「太感人的呼叫聲，旁邊女生都感動的流淚了」、「阿伯：今天耳機怪怪的」。