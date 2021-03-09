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社會 社會焦點 保障人權

陸晶片企業組挖角團...3年狂挖「數百半導體菁英」！檢約談19人

▲▼半導體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲智鈊、芯道等公司疑與大陸晶片組高薪挖腳團。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者沈佩瑤新北9日電

智鈊、芯道等公司疑與中國大陸晶片設計公司合作私設研發中心、組高薪挖腳團，3年挖角數百台灣半導體人才，涉違反兩岸人民關係條例。檢調今天兵分7路搜索，約談19人。

新北地方檢察署獲報，指稱智鈊科技有限公司、芯道互聯有限公司透過共同投資新創公司方式，和跨足開發AI晶片的中國大陸晶片設計公司合作組挖腳團。

檢調調查，挖角團隊由國內IC設計公司前研發人員出任大陸新設公司董事長，拉攏前任職公司的舊屬加入，在台私設大型研發中心，再用原年薪2倍以上的高薪，挖角具高超研發能力研發人才，同時於人力銀行公開徵才，3年來已挖角數百名台灣的研發人才，嚴重影響國內半導體產業發展。

檢方今天發布新聞稿指出，檢肅黑金專組檢察官洪松標今天指揮新北市調查處搜索智鈊公司、芯道公司等7處，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物。

另約談涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的公司相關人員，包括顏姓、黃姓、吳姓、曹姓等19人。

檢方表示，依據經濟部公告，大陸地區營業事業、半導體業者、法人、人民不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，次依台灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法規定，非經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

檢方強調，針對中國大陸積極以高薪誘惑挖角本國半導體人才，將與法務部調查局加強偵辦相關案件，確保高科技產業發展，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。

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