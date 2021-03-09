南部潤餅「必加1配料」台北俗大開眼界！嘉義人最懂：沒加很空虛

▲嘉義人習慣這樣吃。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

台灣許多銅板價的平民小吃，但同一種美食，竟然會隨著不同縣市有不一樣的料理方式！南部一名男子昨天在家吃飯，長輩準備了一整桌好菜，其實是要用來「包潤餅」所準備的材料，其中有一項食材引發網友熱烈討論，竟然是南部人吃潤餅必加的靈魂人物。

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▲潤餅配料也有南北差異。（圖／翻攝自爆廢1公社）



原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，「有人愛南部包麵條的潤餅嗎？覺得有包麵條的才是王道！」並曬出他昨天吃的潤餅，光是桌面上的食材就已經有8到10種，包含紅燒肉、滷肉、高麗菜、蛋絲等等，全都是潤餅經典配料，左上角還有一大盤油麵，但這可不是用來直接吃，而是和其他食材一同包進潤餅裡。

▲糖粉與麵條是南部潤餅精隨。（圖／翻攝自爆廢1公社）



一般人對於潤餅的印象就是蔬菜、紅燒肉、花生糖粉這3種主要食材，各家包的配料會不太一樣，但基本上大同小異，很多網友是第一次看到「包麵條」的吃法，感到相當訝異，也很好奇嚐起來口味如何。

網友留言，「第一次看到，在北部永遠都是豆芽菜跟高麗菜」、「最愛吃這樣的潤餅，可惜北部一直沒遇見」、「沒油麵怎麼吃」、「一定要的啊」、「嘉義都這樣包麵吃」、「我們家都這樣吃，沒麵條不習慣！而且很好吃」、「必須加麵條然後白糖加爆」、「我家是一定要包油麵，都包菜和肉的話，吃起來感覺非常空虛」、「只在嘉義吃過包麵的，清明必備。」