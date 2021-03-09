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社會 社會焦點 保障人權

警擅離值班台偷溜看影片　派出所「宮鬥」...檢舉人和所長被調走

▲苗栗縣大湖分局坪林派出所，因內部管理不佳，全所4員警，有3人被調走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣大湖分局坪林派出所，因內部管理不佳，全所4員警，有2人被調走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖警分局坪林派出所1名陳姓員警，日前遭自己同事檢舉，值班時擅離值班台偷溜回座位看影片；不僅如此，還將私人電腦配備帶來，完全不顧別人眼光；經分局調查發現，陳員確有缺失，依規定記小過1次；而所長管理不當，且檢舉人也有執勤缺失，將2人一併調離。

大湖分局表示，這名27歲的陳姓員警，從事警察工作有2年時間，遭人投訴檢舉是依靠醫生父親撐腰，才會不把同事放在眼裡。但分局長廖志明表示，從來就不認識陳員的父親，更別說是父親替他關說調到本單位，這樣的謠傳完全是子虛烏有的事情。

根據檢舉內容指出，陳員不管是在執行巡邏或是值班等勤務時，未依規定領子彈，也沒穿防彈背心，而且值班時會溜回自己辦公桌看影片，甚至將自己電腦的設備都搬來，毫不在意別人；經調閱監視器查證後，陳員的確於值班時擅離值班台，溜回自己辦公桌觀看電腦螢幕，其他事件則無發現，因而對陳員違失部份，經查違規事項各有1次，已記小過1次處分。

另分局也強調，坪林所會弄成這種氣氛，所長也要負連帶責任；故陳姓所長也已經在2月底時調離職務目前由新任所長加強內部管理。至於遭檢舉的陳員，未來將等待適當時機再調離。

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