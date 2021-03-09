境外+1來自宏都拉斯！30多歲女當地曾確診　4採陰返台又復陽

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增1例境外移入新冠確定病例(案978)，為本國籍30多歲女性，2019年5月至宏都拉斯工作，今(2021)年1月即有鼻塞症狀，1月6日於當地確診COVID-19後，於住處隔離至2月19日，期間曾分別於1月16日、1月18日、2月8日及2月17日進行採檢，結果皆為陰性。

指揮中心表示，個案與友人於2月21日一同返臺，入境後至防疫旅館檢疫，期間皆無症狀；個案於3月8日檢疫期滿，因工作需要，同日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值34，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，已掌握個案接觸者1人，為同行返臺友人，3月8日檢疫期滿後自費採檢結果為陰性；因該名友人與個案無密切接觸，列自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前國內累計178,886例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含176,442例排除)，其中977例確診，分別為861例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、35人住院隔離中。