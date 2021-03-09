病男贈802萬換照顧到終老！弟拿完錢竟棄養丟包醫院　提告結局曝

▲患有嚴重糖尿病的林男把財產全給胞弟，卻遭對方棄養，決定提告撤銷贈與。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

林姓男子因罹患嚴重糖尿病，2014年間將名下802萬3090元財產贈與胞弟，但胞弟拿錢後，卻未依約定照顧他到終老，讓他決定提告「撤銷贈與」。對此，台北地院日前審理後，判林男勝訴，胞弟須全額返還財產，可上訴。

判決指出，林男自2011年患有嚴重糖尿病，因病情日益惡化，未婚、膝下無子等情況，2014年間將名下802萬3090元的財產贈與胞弟，並約定好由對方負擔扶養義務至他生命終了。然而，林男指控，他2019年7月間至台北就醫時，胞弟不但把他棄置於醫院急診室，還不願繳納醫藥費，因此同月月底他便寄存證信函給胞弟，表示撤銷贈與，請求對方返還款項，並且提告。

胞弟則辯稱，是哥哥委託他保管該款項，並於2019年7月底，分別把款項贈與其2名子女，剩下的300逾萬元則放在他那邊，因此無民法負擔贈與問題；另外，他反控，哥哥自行斷絕與他聯繫，並非他不照顧哥哥，再加上哥哥於高雄尚有房屋可收房租，並於養護中心接受照顧，因此不符合《民法》1117條受扶養權利要件，亦不符合《民法》416條的不履行扶養義務，哥哥請求並無理由。

對此，法官勘驗相關事證後，不採信胞弟說法，認為林男2016年後名下即無任何財產，按照常理，一般人無償贈與他人十，通常會對對方有某種作為的期待，因此附負擔的贈與屬常態，再加上林男現年67歲，身體狀況不佳，行動能力不便，無配偶及子女等狀況，並無謀生能力，當然不可能無條件把財產贈與胞弟，故審酌後判胞弟全額返還，全案仍可上訴。

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