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社會 社會焦點 保障人權

1年花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

南投縣一名57歲黃姓男子不滿44歲越籍阮姓女友提分手，今（8日）上午9時許持刀刺死對方，接著他因畏罪喝農藥企圖自盡，事後被送往醫院搶救。據悉，黃男與阮女其實皆是已婚之人，秘密維持不倫戀已有1年多的時間，近日時常爆發口角，而身為除草工的黃男掏出百萬積蓄，協助阮女開店，卻換來對方提出不離婚就分手的要求，釀成1死1傷的慘劇。

▲▼南投命案，阮女客死異鄉。（圖／翻攝當事人臉書、記者高堂堯翻攝）

▲南投命案，阮女客死異鄉。（圖／翻攝當事人臉書、記者高堂堯翻攝）

回顧整起事發經過，黃男8日上午9時許開車至阮女開設在南投埔里的越南商店理論，不料，一氣之下，他竟朝阮女胸、腹部狂捅5刀，造成阮女倒臥血泊中，臟器外露，送醫不治，而他因畏罪更在殺人後，吞下農藥企圖自殺，目前仍在醫院搶救當中。

警方調查，阮女來台多年，剛取得我國身分證不久，於越南育有一子，來台後有與另名台灣男子結婚但無子，其丈夫長期在外地工作，阮女隨後便認識已婚、住在魚池鄉的黃男，2人在都有家庭的情況下，持續不倫戀約1年多的時間。

▲▼南投兇殺案，原因曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方拉起封鎖線。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而，據了解，交往期間，擔任除草工的黃男拿出辛苦攢來的百萬積蓄，協助阮女開店，豈料，順利開設越南商店約2個多月後，雙方卻因分手、金錢等問題多次爭執，黃男因而痛下毒手，導致阮女客死異鄉。

▲▼南投兇殺案，原因曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃男將百萬積蓄資助阮女開設越南商店。（圖／記者高堂堯翻攝）

對此，中榮埔里分院指出，黃男送到醫院後已不省人事，經急診醫師洗胃後，因分院無毒物科，緊急轉送中榮，目前仍在搶救當中。

警方表示，目前只確定黃男行兇時有動刀，但死者身上沒有農藥殘留，因此黃男是否有對阮女灌食農藥，尚待今晚檢方會同法醫相驗釐清。另外，黃男仍在昏迷中，針對黃男詳細職業、收入，以及與死者借貸關係等背景，也仍待調查釐清。

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