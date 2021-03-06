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獨／才爆載客喊價拒跳表趕人　這區小黃又無良！同業怨：老鼠屎

▲才爆載客喊價拒跳表趕人下車，沙鹿火車站小黃又傳爭議。（圖／記者游瓊華攝）

▲才爆載客喊價拒跳表趕人下車，沙鹿火車站小黃又傳爭議。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

沙鹿火車站前排班計程車1 月底才爆發運將載客未按規定跳表，還中途將一名外籍乘客趕下車事件。現又傳出爭議，一名吳姓男大生拿行李從沙鹿車站搭排班計程車返校，一上車就遇運將喊價150元不跳錶收費，讓原本一趟路程只要105元到110元車資，硬是被多收40元、增加近4成，學生無奈地說「回家一趟來回等於多付80元！」其他同業也抱怨，少數不合群的運將私下喊價，已讓消費者反彈，現又傳出類似事件，擔心合法運將受連累。

吳姓學生也提到，以為爆發丟包乘客爭議後，計程車一定會跳錶載客，就不自行叫車，直接搭火車站的排班計程車，但是實際搭車還是沒有跳表。

吳生提供畫面指出，當日他從沙鹿車站上車，司機聽到他說要到靜宜大學不加思索就喊出150元，他想到日前這區才爆發乘客遭司機趕下車、丟包路邊事件，擔心情況重演，只能硬著頭皮搭，下車時才開口問司機，現在都喊價不跳錶嗎？司機才回答要跳表也是可以啊，讓他傻眼。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市計程車一律按表收費，否則可依《公路法》第77條對司機處以9千至9萬元罰鍰，對於該區不斷傳出計程車運將違規爭議，將加強稽查。

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