　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

剛吃完午餐！6歲童幼稚園內「嘔吐慘死」　父母隱瞞病史索賠百萬

▲兒童,男童,小男孩。（圖／免費圖庫pixabay）

▲孩子幼稚園內死亡。（示意圖／免費圖庫pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

一名不滿6歲的男童，在幼兒園午睡時突然嘔吐，送院搶救後不治。是什麼造成了這樣的悲劇？家長將幼兒園訴至法院，索賠逾160萬元（人民幣，下同）。近日，廣州中院對該案作出終審判決，法院認定，除了幼兒園應對上的過錯，父母的過錯和疏忽也是重要因素。

據《信息時報》報導，當日到底發生了什麼？據法院調查，通過攝影機及雙方陳述可知，事發於2018年9月11日，當時房間裡有三名老師（一男兩女），其中一女老師一直站在小馮床邊，並與小馮有交談，其中交談中有輕拍小馮示意其躺下睡覺。

12點26分32秒，小馮躺下睡覺，女老師一直坐在其旁邊的床上，期間不時環顧四周幼兒的情況。12點27分40秒，小馮開始出現異樣，身體及肚子出現起伏，女老師坐在旁邊床上擺弄手上物品未有注意。12點27分48秒，小馮嘴角有嘔吐物溢出，女老師在擺弄手上物品未有注意。12點27分55秒，女老師發現小馮有嘔吐物溢出，站起來想將小馮的頭側抬起，並嘗試將其拉起，但未成功。12點28分19秒，女老師多次嘗試將其拉起未成功後離開。

12點28分20秒至12點28分43秒，小馮獨自一人躺在床上，偶有其他小朋友圍觀，在場的一男教師訓斥其他小朋友離開，並未與另一女老師上前救助。12點28分44秒，女老師與一名女保育員一起進入睡室，保育員給小馮拍背、側身以及清理嘔吐物。之後，保育員將小馮抱離睡室，趕到保健室進行救助處理。幼兒園兩次撥打急救電話，隨後，幼兒園自行開車將小馮送至醫院，期間致電小馮母親，並通知其到醫院。之後，小馮在醫院因搶救無效死亡，鑑定意見認為，小馮「符合因呼吸道異物（胃內容物）吸入導致急性呼吸功能障礙而死亡」。

這一噩耗讓小馮父母備受打擊，父母認為幼兒園救治不力，協商未果於是訴至法院，索賠逾160萬元。但幼兒園則認為，自己並無過錯，小馮的死是父母隱瞞病情等因素所致。幼兒園也稱，當時因為小馮太重，女老師才無法將其扶起。

幼兒園質疑，小馮從出生到5歲多，父母都沒有為其辦理戶籍手續，也無法提供其身分資訊，以至於幼兒園持調查令前往醫院調查小馮此前的就醫資訊時，都查不到相關紀錄。

據法院查明，小馮父母還有一子一女，小馮排行第三，未辦理戶籍手續，入園時父母為其所填的出生日期與身分證號碼也並不相符。在小馮入園之前，曾有多次入院紀錄，原因是熱性驚厥、急性上呼吸道感染等。而在孩子入園時，其父母並未將相關情況如實告知幼兒園。

在入園後的相關體檢中，小馮生長發育評估為肥胖，屬於高危事項處打「√」，建議項目為「加強均衡營養、防止體重增長過快」。

2021年2月底，廣州中院作出判決，小馮意外死亡的原因包括其個人體質因素，突發疾病的兇險程度，監護人日常養育不周、入園時隱瞞其病史，幼兒園在處理意外事件當中救助措施不規範、管理失職等多因共同作用。法院綜合各方面的原因和過錯程度，酌情認定小馮的監護人與幼兒園對於孩子死亡後果的原因和過錯程度相當，由雙方各自承擔50%的民事責任。扣減已支付的喪葬費，幼兒園還需支付44萬餘元。

ET快訊
她穿「睡衣」趴趴走突遇男房東！回房照鏡子驚：糗了
王定宇遭爆同居顏若芳　政壇外遇盤點…他被抓包後下場最慘
我在案發現場／狠奪夫妻雙命扯不倫戀！蛇蠍女「大學一次交8男友
家裡出現眼鏡蛇！基隆男熱水狂潑+亂棍打死　慘遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人大今審香港選制　林鄭月娥：12個月內完成修改

剛吃完午餐！6歲童幼稚園內「嘔吐慘死」　父母隱瞞病史索賠百萬

香港立法會選舉傳再延至12月舉行　以配合人大「修改選舉制度」

香港首有2例接種BioNTech送院個案！ 　49歲女胸部不適、灼熱

鍾南山團隊研發「陸製mRNA疫苗」　保存條件優於海外疫苗

「有沒有人摟我睡？」5歲童哭醒問空氣　18秒真相讓單親爸淚崩

香港疫苗接種「1天8人」不適送醫　「必可泰」現皮疹、灼熱症狀

流感、感冒都減少！　張伯禮：明年春天有望摘口罩

妻過河摔倒！他承諾「給妳造個橋吧」　5年搬2萬石塊終完工

菲律賓外長力挺中國！　趙立堅重申：孟晚舟案就是政治事件

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

人大今審香港選制　林鄭月娥：12個月內完成修改

剛吃完午餐！6歲童幼稚園內「嘔吐慘死」　父母隱瞞病史索賠百萬

香港立法會選舉傳再延至12月舉行　以配合人大「修改選舉制度」

香港首有2例接種BioNTech送院個案！ 　49歲女胸部不適、灼熱

鍾南山團隊研發「陸製mRNA疫苗」　保存條件優於海外疫苗

「有沒有人摟我睡？」5歲童哭醒問空氣　18秒真相讓單親爸淚崩

香港疫苗接種「1天8人」不適送醫　「必可泰」現皮疹、灼熱症狀

流感、感冒都減少！　張伯禮：明年春天有望摘口罩

妻過河摔倒！他承諾「給妳造個橋吧」　5年搬2萬石塊終完工

菲律賓外長力挺中國！　趙立堅重申：孟晚舟案就是政治事件

「神蹟降臨」！賣鹹酥雞18萬人都按讚！　張文綺嗨喊：感謝主

影／福原愛江宏傑爆婚變 台日離婚訴訟怎麼打？｜行動法庭　第112集　完整版

秒飛希臘！澎湖夢幻景點懶人包　一年一度花火節、碧色海景超迷人

PSY暴瘦只剩半個他！圓滾肚腩消失　粉絲哭了：快胖回來

信評示警觀光業「恐續度小月」　餐飲四雄暢旺！

支持度75.8%蟬聯政治領袖冠軍　侯友宜：把握當下全力拚市政

為民眾黨部人事被高虹安拍桌　蔡炳坤：每人表達意見各有特色

八哥剪指甲狂喊救命！　綁腳固定眼神死嗆「裝逼」笑翻74萬人

中捷車廂軸心斷裂停駛108天　盧秀燕：10日公布通車時間

購物站天后轉型！接手雄獅忠孝東路店面　月租13萬改賣手搖飲

大陸熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

妻過河摔倒！　他5年「搬2萬石塊」成功造橋

菲律賓外長挺中國！趙立堅再批加拿大

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

港200名公務員拒簽效忠聲明！下場曝光

陸兩會談台灣！學者8字歸納北京對台立場

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

5歲童淚問：誰摟我睡？　單親爸淚崩

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」 父PO網原因令人鼻酸

更多熱門

相關新聞

正宮驚知姦情遭趕出家門！無情夫擁小三爽吃生日餐

正宮驚知姦情遭趕出家門！無情夫擁小三爽吃生日餐

新竹一名幼稚園教師阿義（化名）隱瞞已婚身分，與同班女教師佑佑（化名）交往，雙方多次發生性行為，生日當天阿義帶佑佑到義大利餐廳慶生，家中主臥室還有不屬於正宮的女性用品。姦情曝光後，阿義竟惱羞將妻子掃地出門。氣得妻子一狀告上法院，日前判決結果出爐。

26萬巴西人染疫歿！總統罵人民「要哭多久」

26萬巴西人染疫歿！總統罵人民「要哭多久」

非洲軍營「5連爆」！居民流血逃命　至少20死400傷

非洲軍營「5連爆」！居民流血逃命　至少20死400傷

幼兒園隔壁是軍火庫！警疏散79師生「叔叔抓壞人」

幼兒園隔壁是軍火庫！警疏散79師生「叔叔抓壞人」

南韓新冠今增416例！接種疫苗死亡累計8人

南韓新冠今增416例！接種疫苗死亡累計8人

關鍵字：

幼兒園嘔吐死亡過胖

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面