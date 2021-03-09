同居顏若芳？王定宇稱「房東、房客關係」　網灌爆：模仿福原愛！

▲民進黨台南市立委王定宇。（資料照／記者林悅翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇9日遭週刊爆出在台北同居同黨「小17歲」發言人顏若芳，一周內前往女方住處高達五次。對此，王定宇回應，該住處是顏若芳位在台北的分租的房間，平時僅過去休息而已。王定宇未受桃色風波影響，9日一早照常於臉書打卡表示從台南出發前往台北工作，但網友則是罵聲一片。

王定宇今臉書動態打卡位在台南東區，PO文寫道「早安，7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油！」未料，同局顏若芳消息曝光後，該篇貼文湧入800多則留言狂罵，甚至有網友表示「你模仿福原愛，模仿的很像」。

另外也有網友嘲諷王定宇，「已婚立委放著立院提供的套房不租，卻去分租單身女子房子，白吃才相信這種鬼話」、「早安，相信委員今天應該是非常忙碌的一天」、「哎呀！英雄難過美人關，這樣還好意思管國家大事呢？」

對於週刊爆出同居顏若芳消息，王定宇回應媒體，就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，我太太也知道這事。而顏主任，就是遇到了就偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。

現年52歲的王定宇已婚育有3子，平時給人愛家的好形象，個人IG的自我介紹寫著，「我是台灣的國會議員，偶爾客串電視、廣播節目的來賓，也是社會運動者，如果台灣是一個正常的國家，定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天...」