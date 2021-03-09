改造槍5萬有找比買機車便宜　全台2個月10起槍擊案！警揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

今年2月台南發生陳姓角頭大哥遭槍殺的案件，接著台中、高雄、桃園地區也相繼傳出槍擊事件，據統計，光是今年1、2月間，全台一共發生10起槍擊案。資深刑警透露，買一把改造手槍其實比買機車便宜，大約只需要5萬元，這就是導致台灣黑槍氾濫的主因。

▲許姓男子在幼兒園隔壁的租屋處改造槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

高雄市大樹區7日發生槍擊案件，方姓男子槍殺前妻的2名友人，消息傳出後掀起網友熱議，嘲諷「高雄市只要拿健保卡就能領槍」。而高雄市警局局長黃明昭在方男落網的記者會上喊話「肅槍」，三民二分局隨即宣布破獲改造槍械的工廠。

根據《聯合新聞網》報導，有資深刑警透露，2005年查禁模擬槍後，網路上或模型店就開始出現與真槍相似的「操作槍」，只要利用簡單工具改造，就能變成具有殺傷力的改造槍，而且總花費5萬元有找，比買機車便宜，這就是台灣黑槍氾濫的原因之一；此外，光是今年1、2月間，全台就發生10起槍擊案，比去年同期整整多了6起。

▲台灣黑槍氾濫。

不過，立法院其實已在去年5月間通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，主要是修訂制式與改造槍枝刑責相同，均為5年以上有期徒刑，另外，若是持有操作槍，恐怕也會面臨最高250萬元的罰鍰。

當時警方認為，改造槍枝傷人案日漸增加，希望能透過修法杜絕暴力犯罪的亂源，畢竟模擬槍是有心人士改造槍械的重要素材，嚴重危害社會治安。然而，新制上路將近1年，黑槍威脅依舊存在，警方想要完全拔除這個治安亂源，恐怕還有很長一段路要走。