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屏東照服員姊妹「榨乾」老榮民！偷偷來34次…他看帳戶崩潰

▲▼老人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲步姓照服員盜領老榮民的存款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／新北報導

屏東一名步姓女照服員在屏東榮民之家工作（現已離職），利用照顧90多歲的方姓榮民的機會，偷走對方的郵局存簿及印鑑，委託妹妹盜領25次，而步女的妹妹也額外盜領9次，兩人共計34次，盜領方姓榮民78萬4000元。屏東地院一審依偽造私文書罪，判步性姊妹2年6月、1年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，步女平時負責照顧方姓老榮民，平時陪同方男去郵局領款，得知方男會將帳戶存摺及印鑑放在寢室床頭旁的抽屜內，也在陪同領款中看到密碼寫在存摺上，因此偷偷將方姓老翁的存摺及印鑑盜出，轉請不知情的妹妹到郵局填單領款。

方女的妹妹聽命領款25次，領出69萬3000元轉帳給姐姐，卻也心聲歹念，在姊姊不知情的情況下盜領9次共9萬1000元。方姓姊妹將盜領出來的錢拿來照顧年老的父親及兒女，直到方姓老翁察看帳戶餘額，驚覺有異報警，才讓案情曝光。

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲步姓姊妹一共盜取34次，共78萬4000元。（示意圖／翻攝自pixabay）

屏東地院認為，步姓姊妹均離婚，姊姊單親扶養子女，兩人也共同照顧父親，月收入均在2萬3000元至2萬8000元不等，經竟狀況不佳，雖坦承犯行，但未與方姓老翁達成和解賠償損失，其涉及偽造變造私文書罪、行使偽造變造或登載不實之文書罪、普通詐欺罪。

法官表示，審酌每罪分別判2月至4月不等徒刑，因此合併執行，判步姓姊姊2年6月有期徒刑、步性妹妹1年有期徒刑，皆可易科罰金，全案可上訴。

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