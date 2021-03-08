陸兩會談台灣！　學者以「8字」歸納北京對台立場

▲淡江大學兩岸關係主任張五岳。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸外交部長王毅昨（7）日談到台灣問題時重申，海峽兩岸必然統一。對此，有學者認為，看這幾天的大陸兩會的談話，他以8字歸納出北京對台的立場，並強調兩岸只要沒有政治互信基礎，就不可能春暖花開。

據《中評社》報導，國策院今（8）日舉行「中共兩會：兩強、與兩岸」座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，大陸兩會期間，習近平至今還沒發表涉台單獨講話，但看完這幾天汪洋、王毅或李克強的談話後，他發現北京對台立場的原則很清楚，那就是「一中原則、九二共識」，前者是基本立場，後者則是兩岸對話談判的基礎。

張五岳認為，去年大陸祭出31項惠台政策後，今年又禁止鳳梨，這是有戰略性考慮的。很多人認為蔡英文元旦講話、「國安」團隊布局等是兩岸要春暖花開，但他說「大陸要凸顯的是，沒有政治互信基礎，交朋友都會有影響，不可能春暖花開，不可能全面交流」。

最後，他強調，大陸封殺鳳梨是用介殼蟲為由禁止，不是用政治理由；同時也不用擔心北京會進一步對台擴大報復，除非發生大變化，反而可能積極對台政策，基本立場還是「一中原則」跟「九二共識」，目標就是要走向和平統一。

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