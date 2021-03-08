1086雙鞋驚現公園！大馬NGO抗議「遣返緬甸移民」　擺陣提4訴求

▲大馬維權組織擺出1086雙鞋子，聲援遭政府強制遣送回國的緬甸非法移民。（圖／翻攝自推特／@partisosialis）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞移民局不顧法庭發出的暫緩令，在2月強制遣返1086名緬甸非法移民，遭多個人權組織強烈抨擊。當地12個維權組織6日在雪蘭莪州的再也公園（Taman Jaya Park）擺出1086雙不同款式的鞋子，聲援這些緬甸人，並提出4大訴求。

綜合當地媒體報導，維權組織在活動中譴責移民局此舉已違反吉隆坡高庭的判決與「不驅回原則」（Non-refoulement）。他們表示，在這1086名緬甸籍人民中，有男、有女，甚至還有兒童，這些人離開家鄉遠赴大馬，是為了替自己和家人尋求更美好的生活，卻在疫情依舊猖狂、緬甸爆發政變之際，遭馬來西亞政府無情遣返回國，實在不尊重人權。

These lives cannot simply be reduced to a number, distant and disconnected from reality, so we must take a look at the space each of them would have occupied had they stood here in the flesh as living and breathing individuals. pic.twitter.com/0iGwybwbLS — Parti Sosialis MY (@partisosialis) March 5, 2021

維權組織表示，他們希望政府可以聆聽他們的4大訴求，即「不與緬甸軍政府合作」、「允許聯合國難民署高級專員進入移民局拘留中心」、「暫停遣送移民回國」及「終止任意的拘捕行動，且透明施政」。

►女童肩上突冒「蠕動金綠布團」 母細看竟是大蟒蛇！下秒嚇瘋逃走

►深夜闖鬧鬼聖地外送！他搭「經文電梯」竟突飄香味 嚇瘋狂逃

►訂親5年不聯絡！結婚丈夫才看到「身份證照片」 她放心出嫁理由曝

聽Podcast掌握國際局勢

►Apple AirPods Pro大降價！特價只要5990