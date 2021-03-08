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【英語多益通】玩Clubhouse學私訊英文怎麼說

▲▼Clubhouse。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Clubhouse。（圖／達志影像／美聯社）

文／李海碩

2021年最紅的科技創新之一，非Clubhouse莫屬，這個以聲音為主要交流渠道的iPhone應用程式在極短的時間中匯聚了極大的網路聲量。到底什麼是Clubhouse，裡面又有什麼有趣的功能呢？我們一起來看看。

什麼是Clubhouse？

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clubhouse就是俱樂部，不過因為club原本就有俱樂部的意思，所以當加上了house，意思就更加強調「該建築的空間」，所以clubhouse若要較真，可以解釋為「俱樂部大樓」這類的概念。

Clubhouse是一款social media app，也就是社群媒體應用程式。social名詞的意思是社會，但是當成動詞就有社交的意思。social media兩者一起就是社群媒體，例如Facebook、Instagram等都是社群媒體的一種。請特別記得media是複數，單數為medium，而有「medi-」這類的字都有中介的意思，例如mediate的意思就是仲裁或是居間協調。

而app的全名為application，在電腦界中指應用程式，但在多益測驗與一般情境中，更常以「申請書」的概念出現，申請人則為applicant，也因為全名其實是application，所以請萬萬不要三個字母分開念出來。

We need to mediate between John and Mary, or they will ruin the upcoming project.
（我們需要調停John與Mary，否則他們將會毀了接下來的專案。）

There are paid and free apps on the Apple App Store.
（在蘋果應用程式商店中有需要付費與免費的應用程式。）

Applicants are required to send out applications no later than the end of this month.
（申請者需要在本月底前寄出申請表。）

在clubhouse中，所有人都可以「開房間」（start a room），而開了房間之後的主持人在clubhouse叫做moderator，moderator可以決定要讓誰或不讓誰進來，也可以全部開放。可以想像成一個超級多語音聊天室的集合，單一語音聊天室上限（upper limit）則為五千人。

YouTube and Facebook have set up content moderators to monitor the content before the final upload.
（YouTube與Facebook都設定了內容仲裁者，在最終上傳前監控內容。）

There is no speed limit on the road to success.
（在成功的路上是沒有速限的。）

Clubhouse的大咖玩家

Clubhouse原本的主要使用者是科技業者（tech workers）與創投資本家 （venture capitalist），但因為在Clubhouse中有機會可以碰到平常不容易聽到說話的人，所以Clubhouse就一夕爆紅了。哪些名人有開過房間呢？Tesla的Elon Musk與Facebook的Mark Zuckerberg都曾經開過，當然都是瞬間爆滿，一位難求。

capital一般而言可以作為大寫或是首都，但是只要在商業界，意思就是資本。

The government plans to increase the capital gain tax this year.
（政府今年計劃增加資本利得税。）（此為虛構句）

Taipei is the capital city of Taiwan.
（台北市是台灣的首都。）

Clubhouse到底為什麼紅？

Clubhouse會紅有一個很大的原因，那就是初期不是人人都可以直接進入，而是需要有人邀請，而且只有iPhone平台有。

設計在iPhone平台上有一個簡單的原因，因為iMessage本來就會記錄不同使用者的電話，所以透過iPhone平台，應用程式就可以快速地讓使用者知道哪些人還沒加入，哪些人又加入了，而iMessage的免費傳送訊息功能，則可以在一開始讓使用更便捷、低廉。每人加入的時候都會有三張邀請函，請特別注意邀請函這邊是invite，不能說成invitation，invitation就真的是正式的邀請卡了。在網路上最常看見的說法是：

“3 more invites. Please PM.”
（又有三份邀請。請私訊。）

這邊的PM意思是private message，表示私下傳訊息的意思。有時候會在這句後面加上：First come, first served.（先到者先得）。

因為筆者也是Clubhouse台灣的第一批使用者之一，所以以下為各位讀者呈現裡面直接使用的文字。
Who’s a great potential addition to Clubhouse?
You’ll get credit for the invite on their profile!
(P.S. We’re on iPhone only right now)

在邀請介面中的說明文字是上述三行。potential一般而言的意思是潛能，但是這邊的potential要解釋為潛在的。addition從add（加法）開始，意思為添加。

I see great potential in you.
（我在你身上看見了很大的潛力。）

We have located some potential threats, and will elaborate them in the next part.
（我們發現了一些潛在威脅，並會在下一部分詳述。）

The R inc. has announced its new addition to the board of directors.
（R有限公司公告了董事會的新成員。）

而第二行則是更重要的重點了，那就是你會在他們的個人檔案（profile）中，得到認可（credit）。profile原本的意思是側面照，後來延伸成為個人檔案，請想一下「個人頁面」的概念，應該就是跟profile意思最接近的呈現了。credit的意思原本是信用，例如credit card就是信用卡，這邊則是解釋成為功勞或是認可。

You should not take credit for someone else’s work.
（若不是你的作品，就不該搶功勞。）

Good interactions with banks will lead to increased credit scores.
（與銀行間的好互動將會給您好的信用分數。）

那這邊的得到認可是什麼意思呢？請直接看下面的這兩行：
Joined MM DD, YY
Nominated by NAME

在每個人的Profile中，都會列出加入（join）的時間與是誰提名（nominate）進來的。想像一下若您的個人檔案中，提名（nominate）人是王小明或是某國總統，感覺應該會不太一樣吧！

Clubhouse其他議題

Clubhouse的potential threat是已經有駭客成功地把許多聊天室的資訊直接整個抓下來，所以資訊安全（information security）會是其中一個很需要注意的區塊。

也不用擔心三張邀請函發完之後就沒有新的了，只要「開房間（host rooms）」或是加入（participate），定期就會有新的邀請函出現唷！

Clubhouse grows through invites! You don’t have any right now, but as you host rooms and participate, they’ll automatically get added to your account. Thanks!

若您加入了，可以用探索（Explore）的功能看看有哪些有趣的議題。若想看筆者跟了誰，也歡迎加我唷（@haishuolee）！

【多益模擬試題】

1. _____ an invite, John joins Clubhouse right away.
(A) To get
(B) Getting
(C) Gotten
(D) Get

2. _____ you host rooms in Clubhouse, the more invites you’ll get.
(A) More
(B) The more
(C) Most
(D) The Most

解析：

1. 正解為(B)。題意為「收到邀請後，John馬上加入了Clubhouse。」透過兩句中間無逗點的句型特性可判斷本句為分詞構句，John是主動收到邀請函的，應選現在分詞，其餘選項皆無法構成分詞構句。

2. 正解為(B)。題意為「你在Clubhouse上開越多房間，就會得到越多邀請函。」這是比較級文法中典型的雙重比較句，當後方已經看見the more，就知道前方也需要the more，故應選答案為(B)。

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