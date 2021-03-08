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10公尺高「雨馬」登上自由廣場！召喚歷史記憶　為疫情和缺水祝福

▲▼紙風車劇團《雨馬》。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車劇團《雨馬》打造近4層樓高、重達7噸巨型裝置，以最高規格打造臺灣兒童劇。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂自由廣場牌樓前方，出現10公尺高、重達7噸的巨型移動裝置「雨馬」，是臺灣劇場界近10年來最大的行動藝術裝置！紙風車劇團與客家委員會推出2021親子劇《雨馬》，將於3/12、13在兩廳院藝文廣場首演，故事改編自小野同名繪本，打破劇場鏡框式舞臺，以最高規格打造臺灣兒童劇。

紙風車劇團團長任建誠提到，傳說「雨馬」僅在下大雨時出現，它的出現是為了追尋歷史，形同召喚屬於我們的回憶。而中正紀念堂的廣場牌樓，經歷了從「大中至正」更名為「自由廣場」，蘊含了從理解到共融的歷史。

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▲▼紙風車劇團《雨馬》。（圖／記者林育綾攝）

▲目前「雨馬」已組裝完成矗立於自由廣場牌樓前方，吸引往來民眾眾多目光。（圖／記者林育綾攝）

《雨馬》創作初期正逢2020年全球新冠疫情肆虐，所有演出及大型活動皆停滯，該劇也因疫情延宕至今年3月，如今得以演出，可說是來自臺灣防疫的成果。客委會主任委員楊長鎮表示，《雨馬》身披繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定，是臺灣在疫情中獻給全世界孩子們的祝福。

《雨馬》打破劇場鏡框式舞臺，以巨型行動裝置結合數位影像、歌舞特技與水火特效，以最高規格打造臺灣兒童劇而主角「雨馬」是身高10公尺，身長13公尺，肩寬4.5公尺的巨型移動裝置，由400公尺、3公噸的鐵管組成骨架， 150加侖的纖維彈性水泥塑成肌肉。

身上皮膚以「客家藍染」發想延伸，上面繪著客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，穿插著客家老奶奶兒時零嘴的「餘甘子」（油甘）為紋飾，以現代時尚的設計呈現客家人昔日共同的記憶。

另外飛揚的馬鬃與尾巴，以PE泡棉管埋入鐵管，經過多段連結、熱風槍塑形，再繪上彩虹的顏色，代表雨後幸福的約定，帶給孩子們光明的祝福。

▲▼紙風車劇團《雨馬》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼近4層樓的「雨馬」是近10年臺灣劇場界最大的行動藝術裝置。（圖／記者林育綾攝）

▲▼紙風車劇團《雨馬》。（圖／記者林育綾攝）

近4層樓的「雨馬」是近10年臺灣劇場界最大的行動藝術裝置，將隨著全劇情境推進，在觀眾席中行走，眼睛開闔，張嘴噴氣，馬頭上下伸展，背上的彩虹鬃毛隨風飄蕩顧盼生姿。目前「雨馬」已組裝完成矗立於自由廣場牌樓前方，吸引往來民眾眾多目光。

繪本《雨馬》是由金馬獎、亞太影展最佳劇本得主小野，30年前與家人共同創作，恰好紙風車劇團也在那個時間點成立。當初紙風車思考要製作什麼客家故事時，小野主動表示，「這個故事有點客家」，於是開始改編創作，故事情節加入臺灣目前疫情、缺水等時事，讓雨馬在此刻出現有了祝福的意涵。

看過整排的小野提到，「我們都有一個共同的願望，就是創造屬於臺灣自己的童話故事，陪伴臺灣的孩子們長大，豐富他們的人生。所以在30年之後，紙風車劇團將《雨馬》改編成大型客家親子劇，使雨馬帶著滿滿的祝福重新回到人間，是多麼幸福的事啊。」

總編導李永豐表示，跟30年老朋友再次合作，「小野很包容、信任紙風車，也期待紙風車把他的作品改成什麼樣子，因此我們擷取他繪本裡的元素再創造融合新的內容，形塑出新時代的客家，帶給臺灣孩子不同體驗。」

▲▼紙風車劇團《雨馬》。（圖／記者林育綾攝）

▲《雨馬》將於3月12、13日晚上7點在兩廳院藝文廣場進行首演。（圖／記者林育綾攝）

《雨馬》將於3月12、13日晚上7點在兩廳院藝文廣場進行首演，兩場演出因應疫情需求，將採線上事先報名，主辦單位呼籲觀眾遵守防疫規定入場，詳見客家委員會及紙風車劇團FB粉絲頁。而為了讓台北地區以外及無法進場的朋友也能觀賞，3月13日之演出將於客家委員會、紙風車劇團臉書、客家電視臉書及YouTube進行網路直播。另將於3月25日至28日在國父紀念館中山公園噴水池前廣場前展出，3月27至3月28日更安排行動劇演出。

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