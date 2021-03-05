2年破百萬訂閱！超狂YouTuber「沒露臉沒說話」觀看次數驚呆

▲YouTuber越來越多。示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近幾年來，有越來越多人選擇成為YouTuber，因此要脫穎而出就變得更加困難了。不過，日前卻有網友發現，YouTube頻道「Terry Films」明明從來沒出現YouTuber本人，僅有美食上鏡頭，但訂閱數卻高達100萬，且多部影片的觀看次數也均有超過2000萬，讓不少人感到相當好奇。

有網友就在PTT的Gossiping板上，以「Terry Films快破百萬訂閱了」為題丟出討論，「Terry Films」這個頻道所發布的影片除了本尊沒現身，且還幾乎沒有人講話、講解，只有拍攝時的雜音，YouTuber似乎只是在台灣各地拍攝美食的製作過程再上傳而已；因此，他就相當驚訝，這樣的頻道居然可以2年破百萬訂閱。

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▲「Terry Films」已有百萬人訂閱。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「這種類型的影片其實蠻多的」、「留言都外國人居多」、「觀看數很驚人」、「你有看過Pan講話嗎」、「韓國也有拍韓國街頭美食，觀看數超高」。

據了解，該頻道自2019年2月正式創立，簡介部分寫道，「大家好，我是小探，我喜歡旅行」，他希望透過影片帶大家走訪世界不同角落，尋找各地美食。他的頻道多是台灣小吃，像是現烤蛋糕、甜甜圈、麵線、蔥花大餅、蘿蔔糕等，另外也有少許日本美食，像是大阪燒、拉麵等。該頻道除了訂閱數相當驚人，影片最高觀看次數也很浮誇，居然高達3375萬次。