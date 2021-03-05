　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2年破百萬訂閱！超狂YouTuber「沒露臉沒說話」觀看次數驚呆

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲YouTuber越來越多。示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近幾年來，有越來越多人選擇成為YouTuber，因此要脫穎而出就變得更加困難了。不過，日前卻有網友發現，YouTube頻道「Terry Films」明明從來沒出現YouTuber本人，僅有美食上鏡頭，但訂閱數卻高達100萬，且多部影片的觀看次數也均有超過2000萬，讓不少人感到相當好奇。

有網友就在PTT的Gossiping板上，以「Terry Films快破百萬訂閱了」為題丟出討論，「Terry Films」這個頻道所發布的影片除了本尊沒現身，且還幾乎沒有人講話、講解，只有拍攝時的雜音，YouTuber似乎只是在台灣各地拍攝美食的製作過程再上傳而已；因此，他就相當驚訝，這樣的頻道居然可以2年破百萬訂閱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲「Terry Films」已有百萬人訂閱。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「這種類型的影片其實蠻多的」、「留言都外國人居多」、「觀看數很驚人」、「你有看過Pan講話嗎」、「韓國也有拍韓國街頭美食，觀看數超高」。

據了解，該頻道自2019年2月正式創立，簡介部分寫道，「大家好，我是小探，我喜歡旅行」，他希望透過影片帶大家走訪世界不同角落，尋找各地美食。他的頻道多是台灣小吃，像是現烤蛋糕、甜甜圈、麵線、蔥花大餅、蘿蔔糕等，另外也有少許日本美食，像是大阪燒、拉麵等。該頻道除了訂閱數相當驚人，影片最高觀看次數也很浮誇，居然高達3375萬次。

ET快訊
小鳥變巨鵰！大到超負荷　廚師受不了崩潰上吊
陳昇首度證實罹口腔癌　哽咽不捨35年愛妻：我跟她有約定
消防小隊長接兒子下課遇死劫！　遭水泥車撞擊身亡
快訊／中選會：罷免陳柏惟「一階審核通過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

部桃群聚檢討！紙本手抄資料礙疫調　全台「陪探病實名制」電子化

2年破百萬訂閱！超狂YouTuber「沒露臉沒說話」觀看次數驚呆

辛丑梅竹賽「清大10賽退8項」　棒、羽球後...桌球等隊也喊卡

疫情卡大學二階甄試　這3類考生不面試改「學測+書審」

【廣編】賀寶芙3／6華山健康活躍挑戰決賽　特邀文姿云分享秘訣

該拿多少錢投資？　理財專家建議：行動前先存好「這兩筆錢」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

錢薇娟任《全明星運動會》領隊：真的好累！　「從冷笑到心疼」曝藍隊訓練幕後辛酸

戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

部桃群聚檢討！紙本手抄資料礙疫調　全台「陪探病實名制」電子化

2年破百萬訂閱！超狂YouTuber「沒露臉沒說話」觀看次數驚呆

辛丑梅竹賽「清大10賽退8項」　棒、羽球後...桌球等隊也喊卡

疫情卡大學二階甄試　這3類考生不面試改「學測+書審」

【廣編】賀寶芙3／6華山健康活躍挑戰決賽　特邀文姿云分享秘訣

該拿多少錢投資？　理財專家建議：行動前先存好「這兩筆錢」

《GTA 5》市場接近飽和　傳將推出線上模式獨立版本延長遊戲壽命

奧迪旗艦之作RS e-tron GT性能純電跑車　 3.3 秒安靜加速破百

葛瑞芬難交易！活塞將買斷灌籃王　馬刺聆聽艾德里奇、迪羅臣報價

新台幣豬羊變色！尾盤升值變貶值　收在28.276元

緬甸聯合國大使鬧雙胞！新派任秒請辭　狠打臉軍政府

即使有外表，也無法為戀愛加分　3種「美麗卻討人厭」的特質女

魯夫上身畫面曝！兄弟倆相中娃娃機海賊王公仔　哥一伸入魂圓噩夢

《刻在你心底的名字》在壓抑封閉的年代，為愛頑固與世界對峙

拿假媽媽手冊扯謊！罔腰「大笑1句話回嗆」惹毛全網　一臉無辜不認錯

英政府將對App Store啟動反托拉斯調查　蘋果股價聞訊下跌逾1.5%

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

花19.9萬元「1000個福袋開箱」　獎項傻眼！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

哪個名人外遇最震撼？鄉民狂推他：超猛

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

史上新低！台灣元月新生兒不到1萬人

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

iPhone真的會竊聽！廣告驚見聊天內容

江宏傑喊話福原愛　台男看完崩潰

更多熱門

相關新聞

面試表格像「身家調查」！他：大家都照填？

面試表格像「身家調查」！他：大家都照填？

有些公司在面試新人時，會準備一份公司內部制式的表格交由求職者填寫，內容不乏會出現一些涉及個人隱私的問題，有網友就在論壇上發問，表示「這樣的表格大家都會乖乖照實填寫嗎？」引發網友熱議。

該拿多少錢投資？　理財專家建議：行動前先存好「這兩筆錢」

該拿多少錢投資？　理財專家建議：行動前先存好「這兩筆錢」

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

台女婆婆很難搞？過來人曝1原因：被逼的

台女婆婆很難搞？過來人曝1原因：被逼的

江宏傑深情喊話被酸爆　鄉民曝原因：失望

江宏傑深情喊話被酸爆　鄉民曝原因：失望

關鍵字：

TerryFilmsYouTuberYouTubePTT

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面