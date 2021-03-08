新二代多元智慧培力　移民署邀新住民家庭趣種西瓜

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，與台灣萬人社福協會特地於假日，邀請新住民家庭到西瓜園種西瓜，除體驗親自栽種瓜苗的辛苦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為讓新住民家庭體驗親子田園之樂，移民署南區事務大隊台南市第一服務站，與台灣萬人社福協會特地於假日，邀請新住民家庭到西瓜園種西瓜，除體驗親自栽種瓜苗的辛苦，並藉由食農教育瞭解台灣農家製作西瓜綿方法，更以西瓜綿、番茄、青椒製作美味披薩，活動氣氛熱鬧滾滾歡笑聲不斷。

「原來種西瓜這麼辛苦!」一群在台灣土生土長的新住民二代，第一次接觸覆蓋地膜、栽種瓜苗，興奮得哇哇叫，對青年農民陳國忠解說西瓜苗的成長過程聽得津津有味，從整地、施肥、覆蓋地膜、栽種到灌溉，田園課程讓小朋友上了寶貴的一課。

陳國忠指出，學齡孩童貴在黃金學習期，每個孩子都是「獨一無二」的個體並具有無限發展可能性，若能強化政府資源及社區網絡的鏈結，將帶給這群國家幼苗更多的啟發。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，雖為防疫期間，但移民署培力新住民及其二代成為國家新力量的目標卻不中斷，為了提供全台清寒及優秀之新住民及子女關懷扶助及獎勵，「109學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」報名期間至3月31日止，最高每人發給新台幣1萬2千元，希望符合資格者踴躍上網報名（http://sp.immigration.gov.tw）。

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