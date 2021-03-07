詐騙車手鬼祟ATM提贓款　3萬3丟速食店廁所…警衝出抓4人

記者陳以昇／新北報導

新北市永和警分局警員在執行便衣防詐勤務時，在頂溪捷運站旁便利商店ATM，看到一名男子鬼祟領款，懷疑就是詐騙集團「車手」，隨即貼跟尾隨他，就在出現3名同夥在速食店接頭交付現金時，將4人逮捕，起獲贓款3萬3000元，訊後依詐欺及洗錢防制法移請新北地檢署偵辦。

▲詐騙車手在便利商店領款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，無業且有多項前科的29歲林姓男子擔任「車手」，負責領取詐騙得來的贓款，6日下午5時許，林男到永和區信義路上便利商店ATM，戴著口罩，鬼祟地低頭提款。永和警分局偵查隊陳姓警員執行防詐勤務，發現他刻意遮掩面貌，行跡可疑，於是等他領完錢，不動聲色貼跟尾隨他。

▼詐騙車手到速食店廁所丟包。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男拿著贓款徒步走到頂溪捷運站旁的麥當勞，將贓款3萬3000元放到店內廁所，集團成員負責「收水」的36歲吳男、26歲胡男、「車手頭」26歲林男，到廁所取走贓款時，警方佯裝櫃檯點漢堡，看到立即上前逮捕4人，當場人贓俱獲，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。

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▼警抓4名詐騙集團成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警抓4名集團成員，依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）