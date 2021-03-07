古蹟被塗鴉「XX到此一遊」！還畫生殖器圖案　鎮長怒了：抓到可關5年

▲恆春古城疑遭遊客胡亂塗鴉。（圖／翻攝自陳文弘鎮長臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

恆春古城清光緒建成至今，擁有超過140年的歷史，為台灣保存完善的城牆古蹟，不料古城西門城牆近日卻遭人塗鴉，寫上「XXX到此一遊」、「我可以習慣一個人生活」等字。恆春警方目前已經展開調查，一旦確定塗鴉者的身份，依法最重可處5年以下有期徒刑，最高2000萬元罰金。

恆春鎮鎮長陳文弘5日在臉書上傳「古蹟遭破壞」的數張照片，照片中西門城牆有多處被拿石頭、立可白及黑色簽字筆塗鴉，寫上諸如「古城之戀」、「XX與XX，2021年1月17日到此一遊」、「我想我可以習慣一個人生活」，甚至還畫出生殖器的圖案。

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▲毀損古蹟依文化資產保存法，最重可以開處5年以下有期徒刑，最高併科新台幣2000萬元罰金。（圖／翻攝自陳文弘鎮長臉書）

陳文弘表示，恆春古城為國家重要古蹟，至今擁有超過140年歷史，為台灣現存最完整的古城，不料發現遭人惡意噴漆及塗鴉，古城經歷過無數次天災人禍，也經過歷代人的努力修復，才能保存至今，「古蹟遭破壞後的復原工作是相當困難，看到城牆屢遭損毀，他深表痛心、嚴厲譴責這種不法行為。」

他強調，毀損古蹟依文化資產保存法，最重可以開處5年以下有期徒刑，最高併科新台幣2000萬元罰金，「奉勸各位尤其年輕的朋友切勿以身試法，一經發現必定通報警方追究責任，讓行為人付出破壞公物的代價。」