金曲歌后朱海君、江志豐助陣　屏東市千禧公園種樹high翻天

▲屏東市公所6日在千禧公園舉行植樹活動，吸引大批民眾參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所6日在千禧公園舉辦屏東市110年度「生態城市」植樹節公益活動，在金曲歌后朱海君及歌手江志豐號召下，吸引500多人參加。市長林恊松種下大葉楠樹，希望日後能成為民眾休憩的好所在，未來市公所也將廣植一萬棵樹，打造屏東市成為生態健康的城市，向生態城市的發展目標邁進。

屏東市公所政風室配合這項活動，舉辦「廉潔小幼苗」廉政扎根品德宣導活動，向參與活動民眾說明政府推動「清廉政風」的政策，並邀請市長林恊松及藝人朱海君、江志豐等貴賓化身為「廉政宣導大使」，希望藉由知名人士對廉政活動的支持，喚起民眾對於「廉潔價值」的重視，為建立廉能政府，誠信校園創造有利條件。

該公所政風室主任羅永隆表示，廉潔是公務人員的核心價值，更是民眾對公務機關最基本的要求，一旦發生貪腐案件，將侵蝕民眾對政府的信任度，進而影響政府施政的正當性。期盼經由該活動將「廉潔價值」轉化成每個人心中的「廉潔種子」讓清廉、守法、誠信等觀念在心中萌芽、成長、茁壯並深入每一個家庭，讓「廉潔價值」成為全民共識，共創「乾淨政府 廉潔家園」的社會。

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