台中5月嬰「被瘀青」　業者壓力大「事發後沒一天睡好覺」7月歇業

▲▼台中1家托嬰中心發生虐嬰案，業者大嘆，社會責任太大7月底收掉托嬰中心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中南屯一家托嬰中心驚傳虐嬰事件，一名5個月大女嬰被家長發現腋下、胸部明顯多處瘀青，家長已提告，簡姓業者無奈表示，原本經營幼兒園深受家長肯定和信任，所以6年前在家長要求下才增設托嬰中心，盡管家長一再聲稱此事和托嬰中心無關，但她認為年紀大了，加上壓力太大，已決定7月底關掉，不過她會優先保留幼幼班名額給原本托嬰中心的家長。

簡姓負責人30多年前自行創設幼兒園，風評不錯、深受家長肯定，園方的部份老師小時候也在這裡就讀，由於教學受信任，6年前才在家長要求下增設托嬰中心。

簡說，她是南屯在地人，當初基於照顧社區民眾的社會責任，讓年輕家長能全心工作，所以收費低廉，不僅聘請專業合格托育員，採1：5師生比例，更在教室內設置監視錄影機，不定時抽看，因此發生此事後，除了心疼寶寶之外，更多的是遺憾和震驚。

簡說，上午女嬰家長依舊把女嬰和就讀幼兒園的女兒送來，大家還很開心打招呼、聊天，盡管女嬰家長一再表明，此事和托嬰中心無關，純粹是托育員個人行為，但她覺得年紀大了，承受的社會壓力太大，從2月9月發生至今，她沒有一天睡好覺，遑論過年，她已決定在7月底關掉托嬰中心，老師和家長們都已經溝通過了。

針對台中市某托嬰中心虐嬰一案，台中市社會局表示，經社工訪視調查、調閱監視器畫面，發現女托育員確有對女嬰有不當行為，造成女嬰腋下及雙側胸部瘀傷，女托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職1年多，現已離職，社會局依違反兒少權法規定，裁罰6萬元並公布姓名，10年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

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