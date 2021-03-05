　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中5月嬰「被瘀青」　業者壓力大「事發後沒一天睡好覺」7月歇業

▲▼台中1家托嬰中心發生虐嬰案，業者大嘆，社會責任太大7月底收掉托嬰中心。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中1家托嬰中心發生虐嬰案，業者大嘆，社會責任太大7月底收掉托嬰中心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中南屯一家托嬰中心驚傳虐嬰事件，一名5個月大女嬰被家長發現腋下、胸部明顯多處瘀青，家長已提告，簡姓業者無奈表示，原本經營幼兒園深受家長肯定和信任，所以6年前在家長要求下才增設托嬰中心，盡管家長一再聲稱此事和托嬰中心無關，但她認為年紀大了，加上壓力太大，已決定7月底關掉，不過她會優先保留幼幼班名額給原本托嬰中心的家長。

簡姓負責人30多年前自行創設幼兒園，風評不錯、深受家長肯定，園方的部份老師小時候也在這裡就讀，由於教學受信任，6年前才在家長要求下增設托嬰中心。

簡說，她是南屯在地人，當初基於照顧社區民眾的社會責任，讓年輕家長能全心工作，所以收費低廉，不僅聘請專業合格托育員，採1：5師生比例，更在教室內設置監視錄影機，不定時抽看，因此發生此事後，除了心疼寶寶之外，更多的是遺憾和震驚。

簡說，上午女嬰家長依舊把女嬰和就讀幼兒園的女兒送來，大家還很開心打招呼、聊天，盡管女嬰家長一再表明，此事和托嬰中心無關，純粹是托育員個人行為，但她覺得年紀大了，承受的社會壓力太大，從2月9月發生至今，她沒有一天睡好覺，遑論過年，她已決定在7月底關掉托嬰中心，老師和家長們都已經溝通過了。

針對台中市某托嬰中心虐嬰一案，台中市社會局表示，經社工訪視調查、調閱監視器畫面，發現女托育員確有對女嬰有不當行為，造成女嬰腋下及雙側胸部瘀傷，女托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職1年多，現已離職，社會局依違反兒少權法規定，裁罰6萬元並公布姓名，10年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
分手想解悶！19歲好姐妹醉倒　遭男網友輪番撿屍性侵
快訊／北市私校爆墜樓意外！　22歲女10樓墜下命危
影片曝光！淡水22歲警疑見違規　迴轉盤查遭對向車撞飛
破百萬訂閱！超狂台YouTuber「沒露臉沒說話」　觀看次數

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／22歲女校友返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

快訊／台中女住家墜下「趴遮雨棚」！男友目擊嚇傻報警

戶政員親見「死而復活」驚呆　新竹男「換身分證」領三倍券出招

國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

快訊／北市私校爆墜樓意外！22歲女校友「10F墜下」命危搶救中

校園性平事件零容忍　教育局：台南新市案「嚴謹調查」依法懲處

分手想解悶…2女喝酒醉倒在床上　男網友「輪番撿屍」：我被勾引

獨約人妻值班室「看下面」！狼醫舔乳、摸私處…噁問：可放進去？

共生蓮盆小確幸毀了　魚遭竊長輩傷心...警揪「長腿賊」全家驚呆

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

快訊／22歲女校友返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

快訊／台中女住家墜下「趴遮雨棚」！男友目擊嚇傻報警

戶政員親見「死而復活」驚呆　新竹男「換身分證」領三倍券出招

國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

快訊／北市私校爆墜樓意外！22歲女校友「10F墜下」命危搶救中

校園性平事件零容忍　教育局：台南新市案「嚴謹調查」依法懲處

分手想解悶…2女喝酒醉倒在床上　男網友「輪番撿屍」：我被勾引

獨約人妻值班室「看下面」！狼醫舔乳、摸私處…噁問：可放進去？

共生蓮盆小確幸毀了　魚遭竊長輩傷心...警揪「長腿賊」全家驚呆

蕭告田裡狂奔嗨翻！　突踢爸一腳「蓋泥土印章」褲子秒毀他傻眼

2021美白保養化妝水、精華液、面膜完整推薦！乾淨、透亮才是正解

直擊／竹子湖3間海芋開6成↑！走進任意門裡賞花、最大海芋園在這

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

高中木聯／林詔恩滑球制敵MVP　董子恩選秀平常心猛打秀

亞灣區塞10重劃區　豪宅價站穩5字頭！力壓美術館區

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！

3檔報酬勝台積！人氣「ETF績效排行」揭曉　含息可賺14%↑

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

即／7年沒做1輛車　純紳董座涉掏空喊冤

新訓3天怒K班長　菜鳥兵坐牢再賠1萬

台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰：喂

獨／正妹麵線闆娘辣曬「渾圓北半球+水蛇腰」

用過期原料做「蝦味先　裕榮董座判1年8月

即／北市私校22歲女校友「10F墜下」！命危搶救中

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

股市教父粉絲投資大敗　怒嗆騙子「讓你屋毀人亡」

冠軍桌球隊爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋

更多熱門

相關新聞

部立台中醫院開設托嬰中心未開幕已近全滿

部立台中醫院開設托嬰中心未開幕已近全滿

全台第一家由衛福部台中醫院與民間托嬰中心攜手設置「醫療級托嬰中心」正式揭幕，讓院內的醫護人員放心托育小孩，也供院外家長送托。由於主辦之一是專業醫院，讓托嬰中心未開幕，就已經招破9成滿，核定招收56名寶寶，現已有50名送托，相當熱門。

90kg保母悶壓19分奪嬰命　輕判3年半關鍵原因曝

90kg保母悶壓19分奪嬰命　輕判3年半關鍵原因曝

悶死嬰保母判「過失」　叡叡母不能接受

悶死嬰保母判「過失」　叡叡母不能接受

即／誤加脫氧劑害4童送醫　托嬰中心還被查出4缺失

即／誤加脫氧劑害4童送醫　托嬰中心還被查出4缺失

快訊／小米粥摻脫氧劑　高雄4童急送醫

快訊／小米粥摻脫氧劑　高雄4童急送醫

關鍵字：

南屯虐嬰托嬰中心

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

福原愛「啊～」餵食高帥男！

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面