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礁溪協天廟主委雙胞戰火再起　「新主委」要求上任被拒場面火爆

▲▼雖法院栽定判決確定前，可行使主委之責，但礁溪協天廟新主委吳宏昱（右1）5日到廟仍交接不成。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼雖法院栽定判決確定前，可行使主委之責，但礁溪協天廟新主委吳宏昱（右1）5日到廟仍交接不成。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

年收近億香油錢的宜蘭礁溪協天廟，新舊任主委互告風波再起！宜蘭法院栽定判決確定前，由新主委吳宏昱行使主委之責，吳宏昱5日到廟要交接，但遭前主委吳朝煌等人以司法未判決為由抗議阻擾，場面一度火爆，致使吳宏昱持續無法行使主委職權。

▲▼雖法院栽定判決確定前，可行使主委之責，但礁溪協天廟新主委吳宏昱（右1）5日到廟仍交接不成。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2020年間，宜蘭礁溪協天廟第13屆主委鬧雙胞案，第12屆主委吳朝煌陣營不承認新主委吳宏，改選出另一主委簡倉明，兩陣營互提刑事偽造文書、民事當選無效、偽造印文、等訴訟。2月中旬，吳宏昱接獲宜蘭地方法院民事裁定在選舉無效之訴終結前，暫由他行使協天廟主委之職權及權限。

5日，吳宏昱等人赴協天廟及香客大樓要交接及行使主委職權，前主委吳朝煌、另一新任主委簡蒼明等人持「司法未裁定」、「已提抗告」等標語抗議，高喊「不贊成」、「抗議到底」、「法院裁定不算」、「欺負我們員工」、「之前還找黑衣人欺負我們員工」、「不能移交啦」等抗議阻擾。

雙方僵持中，有信徒捐獻香油錢，吳宏昱進櫃台，吳朝煌大聲喝斥「你沒資格」並伸手拉扯吳宏昱，旁人立即分開兩人，現場一度火爆。

吳朝煌說：「叫我交接」，一切等法院判決，對於假處分「絕對不服」，將持續採取司法回應。無法交接後，吳宏昱等人只好離去。

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宜蘭礁溪協天廟主委交接不成

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