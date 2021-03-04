樓梯間撞見「國中男女」嚐禁果！2男偷拍性愛片勒索：沒錢就回家要

▲蔡、陳2人在國小校內樓梯間撞見未成年少年與少女親熱，竟以手機竊錄過程，並以此向少年勒索。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭蔡姓男子與陳姓男子擁有多項前科，入監服刑後仍不知悔改，108年間2人於五結鄉某國小內意外撞見就讀國中二年級、14歲的少年阿義與另名13歲少女小柚躲在樓梯間親熱，蔡男當及拿起手機竊錄下2人性愛過程，隨後多次藉此向阿義索要金錢，共得手5500元；阿義不堪其擾，只得將此事告知父親，全案因此曝光。宜蘭地院法官審理後，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人故意對少年恐嚇取財罪，分別判處蔡男有期徒刑1年8月、陳男10月，全案仍可上訴。

判決書指出，蔡男（28歲）有公共危險前科，而陳男（30歲）也曾因侵占、詐欺、竊盜等案遭判刑，經服刑完畢後仍然不隻悔改；108年4月6日上午8時許，蔡、陳2人前往五結鄉某國小內，正準備走上頂樓時，碰巧撞見少年阿義與少女小柚在樓梯間親熱，當下2人躲在一旁觀看，蔡男還拿出手機錄下2人性交過程。

2人見阿義完事後，在該國小中庭內由蔡男出示竊錄影片給阿義觀看，並恫稱「我急需用錢」，開口向阿義索要3000元。阿義擔心性愛影片遭散布，只得乖乖應允，並坐上2人機車返回住處拿錢，途中經過檳榔攤，蔡男還停下要求阿義去買500元的檳榔，錢則全由阿義出。

在蔡、陳2人得手3000元現金後，阿義原本以為事情已告一段落，孰料當天下午3時許，阿義即接到蔡男來電，稱「早上沒把影片刪除」，要求他再交出2000元；隨後蔡、陳2人多次以相同手法向阿義勒索數千元不等，還要求阿義「你拿不出來就去找家人要」，阿義因此心生畏懼，最終因實在拿不出錢，只好老實將事情向父親全盤托出，父親一聽後立刻報警，全案因此曝光。

蔡、陳2人到案後第一時間否認犯行，陳男更一度將責任全推給蔡，供稱不知蔡拿著性愛影片給阿義看、也不知道蔡有向阿義勒索金錢，事發當下他皆不在旁邊等語；但事後蔡男證述，勒索全程陳男皆在一旁，他要拿影片給阿義看之前，還先告知陳男，且錢拿到手後也是與陳一起花用，2人還在國小內一起喝酒等語。

法官審酌，蔡男罔顧阿義、小柚2人明顯未成年，私自竊錄2人性交影片，並以此要脅、勒索阿義，使其心生畏懼，所為極不可取；而整段犯案過程中，陳男皆在一旁，應論以共同正犯，因此依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人故意對少年恐嚇取財罪，分別判處蔡男有期徒刑1年8月、陳男有期徒刑10月。