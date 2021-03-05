　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

江宏傑深情喊話「被酸爆」　鄉民曝1原因：太失望了！

▲▼福原愛、江宏傑5年婚姻爆婚變。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

▲福原愛、江宏傑在許多人眼裡本是模範夫妻。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

記者曾筠淇／綜合報導

福原愛與江宏傑是許多人眼中的模範夫妻，但近日卻爆出婚變消息，讓不少人相當震驚。江宏傑4日就出面喊話，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變！」消息一出，立刻引發熱議，有許多人都狠酸「被綠還得吞」、「要吞下去了，可憐」；不過也有網友認為，「其實沒有必要酸江宏傑吧？」

福原愛被日媒拍到她與一名男子約會過夜，直指她婚內出軌。針對此事，福原愛4日親筆致歉，但不認出軌一事；江宏傑則是透過經紀公司表示，他對小愛的愛未曾改變，「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，就有不少網友在網路上狂酸，「吞下去了，你真的夠孬的」、「被綠還得吞，可悲台男」、「吞了，你各位可以散場了」、「超越竹科的男人」、「這個心理素質，真的厲害」、「要吞下去了，可憐」。

▲福原愛　江宏傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲江宏傑說，他對小愛的愛從未改變。（圖／記者周宸亘攝）

不過，有網友在PTT的Gossiping板上，以「其實沒有必要酸江宏傑吧」為題發文，因為他覺得江宏傑到目前為止的態度和表現都很有風度，除了沒口出惡言，還頻頻釋出善意，更善待愛媽；然而，網路上卻酸言酸語一堆，哏圖也很狠，「台男何苦為難台男呢？」

該文曝光後，有網友就回應，「問題在太有風度了吧！（小愛）被拍到上飯店，，卻不出來說兩句」、「看男方這麼縮頗失望」、「江應該要生氣才對」、「酸一個人需要理由嗎」、「受害者應該要出來說兩句什麼啦！他又沒犯錯」、「可能是為小孩吧」。

ET快訊
工程師買股慘賠幾十萬！股市菜雞常犯「3大NG做法」
快訊／新北小黃車內竄火！　驚現男焦屍
北部富婆過世遺產4000萬！　沒人來領全數充公
緬甸軍警「拖屍整條路鮮血」！處決醫護影片曝光
網傳「15歲男激戰50位國中妹3懷孕」　桃市教育局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

台女婆婆很難搞「是什麼心態？」　過來人曝1原因：被逼出來的

今驚蟄要「打小人」！可消災解厄好運一整年　想創業吃「這個」

打破禁忌挺果農！交通部豪砸550萬「認購7.6萬顆鳳梨」

「iPhone真的會竊聽！」跟媽媽聊玻璃瓶　下秒滑手機就出現廣告

江宏傑深情喊話「被酸爆」　鄉民曝1原因：太失望了！

被婆婆偷穿內褲！人妻換下又不見　一看陽台「真相」傻眼

美學的視覺饗宴　春雷–南陽美術協會會員聯展

他曬麥當勞「第一代點餐卡」　30年前是奢侈品！網驚：以前比較貴

福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」萬人按讚：愛醬大輸

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

台女婆婆很難搞「是什麼心態？」　過來人曝1原因：被逼出來的

今驚蟄要「打小人」！可消災解厄好運一整年　想創業吃「這個」

打破禁忌挺果農！交通部豪砸550萬「認購7.6萬顆鳳梨」

「iPhone真的會竊聽！」跟媽媽聊玻璃瓶　下秒滑手機就出現廣告

江宏傑深情喊話「被酸爆」　鄉民曝1原因：太失望了！

被婆婆偷穿內褲！人妻換下又不見　一看陽台「真相」傻眼

美學的視覺饗宴　春雷–南陽美術協會會員聯展

他曬麥當勞「第一代點餐卡」　30年前是奢侈品！網驚：以前比較貴

福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」萬人按讚：愛醬大輸

華晨宇認當爸隔2個月「官宣好消息」！　喊話粉絲：謝謝一路支持

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

脫手敦化南路普宅賺千萬　專家曝兩大獲利關鍵

炎亞綸談從政「立院會爆炸」　見黑歷史「終極一班」丁小雨秒爆笑

Dcard大推的品木宣言「靈芝水」打對折！1450元買到大罐400ml超划算

國民黨魁之爭多人參戰　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

景氣真的回溫　1月製造業景氣信號逾10年來再亮黃紅燈

台股、美股短線修正壓力大　分析師曝股市利空最大關鍵

美股崩跌！　Fed鮑爾「一席話」令市場失望

15年了！《宮》宣佈重製「加碼2消息」　下個尹恩惠、朱智勳是誰

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

生活熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

哪個名人外遇最震撼？鄉民狂推他：超猛

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

江宏傑喊話福原愛　台男看完崩潰

江宏傑講話木訥！網搖頭：不信他會罵妓女

小愛的迫降！福原愛遭疑「偷情被拍帶風向」

驚蟄雨擴大！明晚變天驟降6℃濕涼再7天

處女桃花朵朵開！12星座「意氣用事帶來毀滅」

同事拿擦手紙大號　內行人推爆

更多熱門

相關新聞

台女婆婆很難搞？過來人曝1原因：被逼的

台女婆婆很難搞？過來人曝1原因：被逼的

福原愛與江宏傑育有一子一女，擁有著如童話故事般的幸福婚姻，然而，近來卻被爆出婚變消息。外界頻頻猜測雙方感情出現問題的關鍵原因，而其中之一就是婆媳問題；因此，有網友就在PTT上發文提問，為什麼台灣的婆媳問題好像特別嚴重呢？貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

江宏傑福原愛「婚變3大關鍵」！美女醫批：呈現傳統大男人的弱點

江宏傑福原愛「婚變3大關鍵」！美女醫批：呈現傳統大男人的弱點

福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」

福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」

日媒曝福原愛事件中台風向不同關鍵

日媒曝福原愛事件中台風向不同關鍵

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

關鍵字：

福原愛江宏傑過夜PTT

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面