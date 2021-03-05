江宏傑深情喊話「被酸爆」　鄉民曝1原因：太失望了！

▲福原愛、江宏傑在許多人眼裡本是模範夫妻。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

記者曾筠淇／綜合報導

福原愛與江宏傑是許多人眼中的模範夫妻，但近日卻爆出婚變消息，讓不少人相當震驚。江宏傑4日就出面喊話，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變！」消息一出，立刻引發熱議，有許多人都狠酸「被綠還得吞」、「要吞下去了，可憐」；不過也有網友認為，「其實沒有必要酸江宏傑吧？」

福原愛被日媒拍到她與一名男子約會過夜，直指她婚內出軌。針對此事，福原愛4日親筆致歉，但不認出軌一事；江宏傑則是透過經紀公司表示，他對小愛的愛未曾改變，「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家關心。」

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消息曝光後，就有不少網友在網路上狂酸，「吞下去了，你真的夠孬的」、「被綠還得吞，可悲台男」、「吞了，你各位可以散場了」、「超越竹科的男人」、「這個心理素質，真的厲害」、「要吞下去了，可憐」。

▲江宏傑說，他對小愛的愛從未改變。（圖／記者周宸亘攝）

不過，有網友在PTT的Gossiping板上，以「其實沒有必要酸江宏傑吧」為題發文，因為他覺得江宏傑到目前為止的態度和表現都很有風度，除了沒口出惡言，還頻頻釋出善意，更善待愛媽；然而，網路上卻酸言酸語一堆，哏圖也很狠，「台男何苦為難台男呢？」

該文曝光後，有網友就回應，「問題在太有風度了吧！（小愛）被拍到上飯店，，卻不出來說兩句」、「看男方這麼縮頗失望」、「江應該要生氣才對」、「酸一個人需要理由嗎」、「受害者應該要出來說兩句什麼啦！他又沒犯錯」、「可能是為小孩吧」。