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色阿公硬上孫子13歲女友！「第二次要不到」惱羞　竟散布她裸照

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲老翁看到孫子女友裸照後竟趁機存下，威脅孫子女友與其性交，並對外散布該裸照。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名老翁阿吳（化名）在孫子手機內，意外發現孫子13歲女友小妍（化名）的下體、胸部裸照，孰料，他竟威脅小妍至汽車旅館與他性交，還將裸照存下洗成照片對外散布。直到小妍家人撿到裸照，報警提告，全案曝光。桃園地院日前依法將阿吳判刑8年4月，其中4月得易科罰金12萬，可上訴。

判決指出，阿吳因為就讀國中的孫子與小妍交往，輾轉認識小妍，不料，某天他在孫子手機內，見到小妍的裸露胸部、下體之猥褻影像，竟私自存下，於2020年6月至8月間，持裸照威脅小妍稱，「不和他發生關係，就要散布照片」，而小妍因心生畏懼便答應，隨後被阿吳帶往汽車旅館硬上得逞。

然而，阿吳食髓知味，同年9月至10月，再度以同樣招數，想威脅小妍與其發生關係，但小妍藉故推辭，並未按約現身。阿吳因遭小妍拒絕，惱羞成怒，二度將裸照印製成15張紙本相片，拿到小妍住處附近供人觀覽。直到家屬撿到裸照，緊急追問後，小妍才哭著向家人緩緩道出實情，經家人報警提告，全案因此曝光。

對此，阿吳坦承不諱，法官勘驗相關事證後，確認阿吳犯行，認為阿吳以裸照脅迫小妍強制性交行徑、散布裸照一事，已嚴重影響小妍日後人格發展，缺乏保護少年正常成長權益之意識，惟考量阿吳目前已與小妍家屬達成調解，因此審酌後依未滿十四歲之女子犯強制性交、強制未遂、散布少年為猥褻行為之照片罪，判刑8年4月，其中4月得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

另外，阿吳孫子因拍攝小妍裸照，涉犯製造少年為猥褻行為之照片電子訊號罪，目前另由桃園地院少年法庭審理當中。


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