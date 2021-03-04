江宏傑喊話福原愛「對妳的愛不變」　台男看完崩潰了

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記者趙蔡州／綜合報導

福原愛和江宏傑4年婚姻觸礁，連續爆出江家精神霸凌、福原愛疑似出軌等事件，江宏傑4日出面喊話，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」、「我們彼此的情感都不會因此消失」。消息立刻在批踢踢引發台灣網友熱議，有人覺得「江宏傑很可憐，也有人說「竟然吞下去了，傻眼」。

福原愛日前爆出被江家精神霸凌，兩人其實今年1月就在協議離婚，接著又有日本週刊《女性SEVEN》拍攝到，福原愛和男子住進同一間飯店、疑似出軌的照片。福原愛4日以親筆信向夫家、老公江宏傑和小孩致歉，強調未來會和江宏傑共同面對問題，討論出對小孩最好的做法，不過對於出軌一事，她則選擇不認。

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▲福原愛與江宏傑5年婚姻驚傳婚變。（圖／翻攝自IG）

江宏傑4日晚間透過經紀公司表示，他對小愛的愛從認識第一天至今不曾改變，磨合文化上的差異一直是夫妻的共同功課，「很感謝家人支持，在小愛不在台灣的期間，分擔照顧愛媽和2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害我們的至親」、「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家關心。」

消息立刻在批踢踢引發台灣網友熱議，有人說「吞下去了，你真的夠孬的」、「被綠還得吞，可悲台男」、「吞了，你各位可以散場了」、「超越竹科的男人」、「小傑媒體應對，484比較得體」、「這個心理素質，真的厲害」、「要吞下去了，可憐」、「真男人，只能祝福」、「就算吞了，只會越來越淡吧」。

▲網友反應。（圖／翻攝自批踢踢）

也有人說「我很失望，但也是，畢竟好幾億的合約在那邊，沒辦法說離就離」、「就參考柏芝跟謝霆鋒啊，雖然大家都說謝綠，但也覺得他是真男人，反而形象更好」、「就是哈林，謝霆鋒，九把刀的標準SOP，可以一陣子後在離婚吧」、「等代言處理完，還是會離婚啦。」