燒40度急住院！可怕的親吻病疱疹　飛沫也能傳染

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「醫師，我女兒說嘴巴痛，加上高燒不退，這是中了腸病毒嗎？」雖然現在還是防疫期，但女兒所屬的小學內，對於戴口罩沒有嚴格規定，只要進大門時有戴就好，很多孩子進了教室就將口罩放飛，更別說遊戲的時候了～

上週，女兒DAHLIA放學回家，說今天同學在玩抓鬼時，朝她的臉吐了一沫口水，我一聽差點暈倒，因為女兒遺傳了我的過敏體質，容易跟著疾病流行走，我再三確認，這吐口水的動作，是不是惡意欺負，也謹慎觀察女兒的身體狀況。

果然，週六白天，女兒開始打噴嚏、喉嚨痛，我給了常備藥水沒有壓下來，週日晚上，我突然看她臉色不對，一摸額頭整個燙的，偏偏家裡的小粉紅耳溫槍，又顯示一個絕對不可能的低溫，我趕緊帶著孩子衝去藥局買德國耳溫槍，回家一量，已經燒到39.9度。

我身體不好，但長輩對醫療觀念不足，常常一天沒康復就換醫師看，輪到我長大做主後，碰到願意與自己多溝通的醫師，就固定下來，建立起完整的病歷資料，我女兒也是，她跟了5年多的醫師，週一早上就有門診，詢問女兒狀況並稍微思考後，認為與其當下急診，不如先給退燒藥，明天再去門診處理。

折騰一整晚，DAHLIA臉上多了2、3顆小疹子，隔天一早向老師請了假，就帶孩子去醫院，醫師看了嘴巴以後，說：「口腔裡面有破洞！」我聽了很驚恐，因為得過可怕的成人腸病毒，超怕女兒再度中獎，我也受累，結果診斷出來是「疱疹」！疱疹不是性病嗎？怎麼會發生在女兒身上？

醫師解釋，疱疹病毒分為兩類型，第一型疱疹病毒（HSV-1）都發作在上半身，像是口腔、嘴唇、臉部，它會藉由親吻、飛沫來傳染，也就是現在衛教常說的「親吻孩子所帶來的疾病」，醫師說，疱疹病毒跟腸病毒最大的差別，就是「看牙齦有沒有破洞？腸病毒不會發在牙齦上！」

而第二型疱疹病毒（HSV-2）就會分佈於下半身，尤其是生殖系統周圍，因為多是接觸傳染，所以常常被視為金歹勢的性病。

我問醫師，女兒現在這樣不肯進食，燒也退不下來，一燒整個人就發抖、發紫，有沒有辦法可以緩解病情？醫師說有種自費藥，可以加快整個病程，「但也只能提早1、2天，還要住院打點滴維持營養！」我們DAHLIA就這樣再度進場維修，還把其他疑難雜症也檢查了一遍。

住院期間，與世隔絕的我，乾脆每日一問，來了解這疾病的來龍去脈，以下整理4項重點，盼望可以幫您的孩子預防，這痛苦到不行的第一型疱疹！

1、別親孩子的嘴～

表達親暱有很多方式，我會捏女兒的臉頰，甚至臉貼臉，但我堅持不親小孩的嘴，因為早知道有這種疾病，也想把女兒的初吻留給她的愛情，雖然有時候還是會被她偷襲到，不過我都會嚴肅跟她說，這樣很容易傳染疾病！

2、接觸後要洗手～

不管是流感、肺炎、腸病毒，接觸病人或傷口後，一定要趕快用肥皂洗手！

3、不共用個人衛生用品～

舉凡牙刷、餐具、毛巾等等個人用品，我跟女兒都是分開的，拿飲食方面來說，就算只叫一份餐，也會多要副碗筷來分裝，絕對不會共用餐具，她咬過的食物、喝過的飲料，我也不會因為怕浪費而接手，這不只是防疱疹而已，所有會傳染的疾病都適用喔！

4、就算是遊戲也要有分寸！

因為我們家對親吻、共用都有嚴格規定，我很難不懷疑傳染源是那位同學的口水，無論如何，對人吐口水都是很糟糕的行為，除了找老師溝通以外，我跟女兒說，離這孩子遠一點，並且戴上口罩保護自己。

疱疹一旦得過就容易再復發，好在醫師說，下次發作不會這麼嚴重了！再次提醒大家，不只是防疫期，口罩都是必備的保健用品，如果您生病卻不得不上學、上班，拜託一定要戴口罩，保護自己，保護別人！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。