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福原愛搞不倫毀台日跨國婚！日本律師點破台人1習慣：成愛情墳墓

▲江宏傑&福原愛婚宴記者會。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲江宏傑、福原愛曾經甜蜜且令人稱羨的台日跨國婚，如今卻早已貌合神離。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅翊宬／綜合報導

日本桌球天后福原愛將兒女留在台灣，獨自回到日本後，遭當地週刊爆料與一名神似大谷翔平的高帥上班族有不倫戀，兩人還前往橫濱旅遊住同間旅館，引起台灣與日本媒體關注，其與江宏傑的台日婚姻恐將以離婚收場。對此，日本律師黑田健二就指出台灣人的「這項習慣」，常會成為愛情的墳墓。

黑田健二的專長在於為處於破碎關係的台日跨國婚姻進行最後收尾，他接受《日刊現代》訪問時分析，其實造成台灣、日本雙方夫妻關係失和、甚至破滅的至關重要因素在於，對「家族」觀念的定義不同，這使得嫁來台灣與丈夫同居的日本媳婦感到相當困擾，光是與婆家朝夕相處就會讓生活緊繃、感到壓力無法放鬆。

他表示，「包括台灣在內的傳統中華文化圈，相當重視『家族』這一塊領域，不少日本媳婦在與台灣男性結婚後，都得被迫學習如何與男方的台灣人家族相處，就算不用和台灣公婆等人住在同一個屋簷下，但每逢周末都還是要固定露臉、同桌吃飯，在日本其實不太常見這種文化習慣。」

該篇報導評論，台灣也算得上是亞洲數一數二的離婚大國，其中與外遇或不倫戀有關的原因就佔總體7成以上，而在福原愛與江宏傑這段短短4年的跨國婚姻，受到台日雙方不同價值觀與文化差異的衝擊，福原愛恐怕早已是身心俱疲。

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