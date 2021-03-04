快訊／暗夜鎖定落單女「搶走COACH包」！　三峽台北大學搶匪落網

▲新北三峽搶CAOCH包嫌犯落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三峽區台北大學外圍1日晚間9時許傳出搶案，一名女子當時揹著COACH包散步，不料卻遭到體型壯碩的男子盯上行搶，整個包包瞬間被搶走，女子因此遭到拖行、肢體磨破流血；事後警方成立專案小組偵辦，於4日上午10時許發現陳姓嫌犯與其友人行蹤，立即呼喚支援警力到場，並當即將陳嫌壓制、緝捕歸案，全案依搶奪罪移送新北檢偵辦中。

警方初步調查，三峽區隆恩街、台北大學外圍馬路1日晚間發生一起搶案，當時受害女子正在散步，行經靠近校門左側附近時，突然遭到一名壯碩男子行搶，肩上揹的COACH包當場遭到拉扯，女子第一時間奮力抵抗，但卻遭到搶匪拖行，導致四肢破皮流血，最終搶匪得手，立即徒步逃離現場；事後女子急忙向路過民眾求救，並借手機向警方報案。

三峽警分局長許芳毅立即組成專案小組，投入數10名警力擴大調閱監視器畫面，已鎖定陳姓犯嫌，4日上午10時43分發現陳嫌與同行男性友人行蹤，立即著手實施跟監，同時透過電話請援，待支援警力到場後，立即將陳嫌壓制在地，順利緝捕歸案，後續依搶奪罪移送偵辦。

▼陳嫌1日晚間鎖定落單女子搶走COACH包。（圖／記者陳雕文翻攝）