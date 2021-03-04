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江宏傑親姊遭爆是妖怪大姑！過來人信了：娶妻，胳臂就得彎向老婆

▲▼福原愛,江恆亘。（圖左／福原愛IG。圖右／記者張一中攝）

▲福原愛抱怨江恆亘是「妖怪大姑」，過來人信了。（圖左／福原愛IG。圖右／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

福原愛和江宏傑近日爆出婚變，外界頻頻猜測感情不睦的原因，其中就傳出福原愛除了不能接受冷暴力，也受不了「妖怪大姑」江恆亘。儘管江恆亘經紀人出面為她說話，但就有網友認為，看到各種報導寫福原愛抱怨大姑，雖然是八卦消息「但總覺得蠻可信的」，分享自己的經驗「娶妻了，胳臂就得往老婆那邊彎。」

這位網友在PTT回文，文中表示，他看到了福原愛抱怨江恆亘的報導，「雖然這篇文章就是八卦消息，但總覺得蠻可信的……」說他之前被老婆戲稱「媽寶」，本來還很納悶，「自己覺得根本胡說，我跟母親沒同住、相處一般般，經濟一直以來都獨立，哪來媽寶？？？」

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但他後來才懂女生這句話的意思，「既然娶妻了，胳臂就得往老婆那邊彎。」也就是說，如果女方跟婆婆或小姑有摩擦了，身為先生的男方不能用一種「她們都是我家人，為什麼不能好好相處」的態度來看事情，「因為老婆不是從你家一起從小長大的，根本對彼此個性不熟悉。」

原PO就說，所以老婆如果受到委屈也沒空間還嘴，情緒只能一直自己積累著，「做老公的如果不適度站在老婆那邊，讓她有被保護的感覺，然後聰明的兩邊調解，那就是一個愚笨的老公，無法得到婚姻的奧義。」

看到貼文後，許多人心有戚戚焉，「老婆客場當然要站她那，但要能協調好兩邊才是有用的男人」、「親人最終還是能把話說開，但老婆不同生活背景」、「你共度一生的對象是你老婆不是你爸媽」、「你如果跟大小舅子吵架，但你老婆卻站你大小舅子那邊，你做何感想」、「你要跟親人有默契啊！表面上一定要站老婆的。」

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