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福原愛與天菜男「1人1間過夜」　律師：判賠機率大！曝最棘手問題

江宏傑和福原愛召開記者會宣布結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲幸福童話破滅。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

福原愛、江宏傑5年婚姻觸礁，女方更被拍到和高帥男在橫濱過夜兩天，儘管本人強調「1人1間」，仍引起軒然大波。律師李怡貞對此直言，在尚未離婚的情況下，若男方提告，判賠機率很高。

據日媒《女性SEVEN》報導，2月下旬時，福原愛曾造訪橫濱中華街，但身旁並非老公江宏傑，而是一名長相激似大谷翔平的天菜男，兩人甚至被拍到同住飯店，及進入福原愛在東京的香閨。福原愛事後回應，「他是在我精神不穩定的時候，支持我的朋友之一」，並坦承有在飯店訂2個房間。

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對此，律師李怡貞表示，沒有離婚的話，婚姻當中任何一方跟異性密會到去開「兩間房間」過夜，按一般第三人標準，其實都已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高。

同時，她也點出2種例外情況，其一是真的兩個房間，且調監視器半夜沒偷跑過去，再來就是異性友人是「翹小指姐妹」，「但我想如果還沒離婚就鬧成這樣，兩邊支持者互罵對嗆，這對夫妻要繼續下去恐怕也難，代言廣告的違約金也是可觀。」

▲▼福原愛嫁來台灣5年，鬆口打算回日本了。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

▲福原愛嫁來台灣5年，如今打算回日本。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

李怡貞中肯直言，所有婚姻當中都有不堪的一面，只是大多當事人自己才知道，或處理他們案件的律師才清楚，畢竟上法院就是要來揭開瘡疤，互相攻擊，「目前的資訊都太巨量太混亂，就讓當事者自己好好處理吧，畢竟還有兩個年幼的孩子。」

最後，她還苦口婆心提到，跨國婚姻破裂後，最困難之處就是孩子的監護權歸屬及探視，「希望兩方看在孩子份上，都能以平和理性的方式面對婚姻問題。若要繼續，就各自檢討調整攜手同行；若是已經無法繼續，當初好聚最後最好也能好散。」

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