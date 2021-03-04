63歲港男打科興疫苗死亡　解剖報告出爐死因曝光

▲香港施打新冠疫苗首日。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名63歲男子2月26日於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會3日開會後公布結果，取閱解剖報告後，一致認為死因同疫苗接種無直接關係。根據解剖報告，死者有嚴重糖尿病，又有冠心病，出現急性心肌梗塞、肺水腫致呼吸衰竭而死亡。委員會表示，疫苗接種計劃會繼續推行。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，據醫理學初步解剖資料顯示，死者患有嚴重冠心病，有三條心血管嚴重閉塞，包括有1條100%閉塞，另外兩條70至90%閉塞，相信冠心病導致肺水腫繼而死亡；故專家委員會一致認為，死因同疫苗接種無直接關係，最有可能死因是冠心病、急性心肌梗塞、肺水腫致呼吸衰竭而死亡。

共同召集人李卓廣進一步表示，據醫院提供資料，死者在未入院前的血壓同糖尿控制「都不太理想」。李卓廣指出，如有心肌梗塞，即使無打疫苗都會導致死亡，有無接種疫苗的急救程序一樣。

至於能否排除接種疫苗或間接誘發現有病惡化，李卓廣表示，在外國資料庫無相關資料。二人多次強調初步資料顯示，死因同疫苗無直接關係。

孔繁毅也表示，透過初步解剖報告，可確認死因和疫苗接種無直接因果，但需待詳細解剖報告，才可100%排除兩者之間的關係。

不過，此事已經影響民眾接種意願，該接種中心3日上午有10多人到場諮詢醫療人員後，拒絕接種；但是也有70多歲的長者仍願意接種，表示「想打了安心」。