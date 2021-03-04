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「旁邊麵店沒東泉辣椒醬」　大雅分局吞1星負評：民眾非常可愛

記者陳俊宏／綜合報導

民眾到餐廳飯店消費或景點旅遊後，常會在Google留言給評論。但最近台中大雅分局以及三分局的評分卻只有2.7和2.2顆星，原因居然是「旁邊的麵店沒有提供東泉辣椒醬」，讓警方哭笑不得回應。新聞曝光後，許多人則紛紛給5顆星幫警察「補血」。

▲▼警局負評。（圖／翻攝Google）

▲▼網友對大雅分局1星負評，「旁邊的麵店沒有提供東泉辣椒醬」，讓其他人紛紛5顆星幫「補血」。（圖／翻攝Google）

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▲▼警局負評。（圖／翻攝Google）

有網友在大雅分局Google評論寫道，「喝開水沒辦法加冰塊，服務很差」，看似抱怨文卻給了5顆星滿分；還有人給1顆星負評，「每次金錢豹出事，警察就開始作秀」，但其實金錢豹不在大雅分局轄區。

而三分局的Google評分更慘，只有2.2顆星，1顆星負評像「對面鐵板燒有夠難吃」、「警察局太大間了」。對此，有民眾直呼，「我覺得這些酸民也太扯了」，欲加之罪何患無辭。

▲▼警局負評。（圖／翻攝Google）

▲▼網友對三分局1星負評，「對面鐵板燒有夠難吃」、「警察局太大間了」。（圖／翻攝Google）

▲▼警局負評。（圖／翻攝Google）

仔細看這些留言都和警局業務或治安無關，經查大雅分局旁並沒有麵店，卻慘遭負評波及。對此，大雅分局秘書室警務員林石卿3日回應，留言民眾非常可愛，有這些逗趣跟創意部分，其中有一些可能是對分局周邊店家回覆，然後也評到分局來。大雅分局表示，會定期派人到評論區，了解民眾對警政業務相關需求。

新聞曝光後，許多網友則到大雅分局給5星評價，「警察薯鼠辛苦了，幫補血QQ」、「我覺得警察局夠大，環境又好，地理位置不錯」、「每次經過都想被逮捕。」

▲▼炒麵、辣椒醬。（圖／東森新聞）

▲▼台中人吃炒麵愛加東泉辣椒醬。（圖／東森新聞、記者陳俊宏攝）

台中東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼台中大雅分局。（圖／東森新聞）

▲▼大雅分局無辜遭1星負評，該分局秘書室警務員林石卿回應，留言民眾非常可愛。（圖／東森新聞）

▲▼大雅分局秘書室警務員林石卿。（圖／東森新聞）

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